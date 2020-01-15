Kargo gemisi icradan satılacak
|15 Ocak 2020 20:08
|Yazdır
İstanbul'da 40 milyon TL değerindeki Orestina isimli gemi icradan satışa çıkarılacak.
İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Çin'de 2009 yılında inşaa edilen Gibraltar bayraklı tanker niteliğindeki kargo gemisi, değerinin yarı fiyatı olan 20 milyon TL'ye icradan açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 117 metre boyundaki Orestina, 6153 gros tonaja sahip olması ile de dikkat çekiyor. Finans kurumuna olan borcu nedeni ile icralık olan gemi, 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da satışa çıkacak. Konuyla ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, ihaleye katılacak olan alıcıların gemiyi Tuzla'da bulunan tersaneler bölgesine görebileceğini belirterek "Şartnameye baktığımızda 2009 yılında Çin'de inşa edilen Orestina isimli gemi, kargo alanında faaliyet gösteriyor. 40 milyon TL değerindeki bu gemi açık arttırma usulü ile yarı fiyatı olan 20 milyon TL'den satışa çıkacak. Şartnameye göz attığımızda geminin satılma sebebi olarak ise özel bir yabancı finans kurumuna olan borcu olarak gözükmekte. 2019 yılına baktığımızda toplam 40 adet deniz aracı icralık oldu. Bu 40 rakamının içinde kargo gemisi, tanker, yat, gezi teknesi, balıkçı teknesi ve yolcu gemisi gibi dikkat çeken deniz araçları icradan satıldı" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması
15 Ocak 2020 21:26
|TESK: Perakende Yasası güncellenmeli
15 Ocak 2020 11:44
|Kamu bankaları 2020'de de iş dünyasına rahat nefes aldıracak
15 Ocak 2020 11:07
|Telefon numarası taşıma sayısı 137 milyona yaklaştı
15 Ocak 2020 11:06
|Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı
15 Ocak 2020 11:05
|'2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek'
15 Ocak 2020 10:39
|Karayollarında durum
15 Ocak 2020 08:39
|Üretimsiz büyüme dönemine geri döndük
15 Ocak 2020 07:21
|Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'
14 Ocak 2020 23:51
|Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı
14 Ocak 2020 21:38