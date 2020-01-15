Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.
|15 Ocak 2020 21:01
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