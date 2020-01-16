1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu 2020 yılı ilk yarısında geçerli olacak olan gündelik miktarını belirledi.
 16 Ocak 2020 00:48
Yazdır
YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi

Cihan DOĞAN/Memurlar.net

Bilindiği üzerei aylık katsayı 01/01/2020 - 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere (0,146061) olarak yeniden belirlenmiştir.

YSK, 15 ocak 2020 tarihi itibariyle, gündeliklere dair bir genelge yayımlamıştır. Tıklayınız.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı üzerine 01.01.2020 - 30.06.2020 tarihleri arası gündelik miktarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL

-Baskan ve Üyeler 292,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 146,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 142,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 140,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 137,00

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 131,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

- Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 146,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 131,00

- Seçim Müdürleri, Seçim Müdür Yardımcıları 142,00

- Seçim Müdürlüğü Zabıt Katipleri, Teknisyenler 137,00

- Seçim Müdürlüğü Hizmetlileri 131,00

- Askı Yeri Görevlileri 126,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

C) SANDIK KURULLARI

- Başkan 140,00

- Üye 131,00

D) BİNA SORUMLULARI

- Bina Sorumlusu 140,00

- Bina Sorumlusu Yardımcısı 140,00

Not:Bu karar rutin olarak YSK tarafından yayımlanan ve maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen gündelik miktarını belirlemek için yayımlanmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı
15 Ocak 2020 16:38		 Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
15 Ocak 2020 10:33
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020 00:03		 15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
14 Ocak 2020 16:55
MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
14 Ocak 2020 16:39		 1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?
14 Ocak 2020 11:30
2 üniversite istisna kararını beklemeden ilana çıktı
14 Ocak 2020 09:00		 Memurun taban aylığı asgari ücretten düşükse fark ödenir mi?
13 Ocak 2020 17:08
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
13 Ocak 2020 11:03		 Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
12 Ocak 2020 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi00:44 - Gelecek Partisi'nden Demirtaş'a tepki00:34 - FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı00:30 - Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı00:24 - Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı00:09 - Hakim ve savcıların terfilerinde önemli düzenleme!00:02 - 16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - 2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri23:40 - Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı23:33 - Instagram'a yeni özellik geliyor
23:27 - TAV Havalimanları dünya çapında projeleri radarına aldı23:21 - Türkiye Sigorta Birliği'nden hasar süreçleriyle ilgili uyarı23:16 - TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı23:11 - Beraat etmişti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı23:06 - Mansur Yavaş'tan Çankaya Belediyesine ziyaret23:00 - TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!22:53 - Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı22:41 - Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
Hakim ve savcıların terfilerinde önemli düzenleme!
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'a tepki
YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi
16 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Form atıştırmalık 4
16.01.2020 fenerbahçe vs barcelona maçı 1
ulus baker 2
mutlu evlilik 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 1
Tristan da Cunha 2
dürbün 1
biz bitti demeden bitmez 1
birol şahin'in skandal tweeti 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam