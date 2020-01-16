YSK, 2020 yılı gündelik miktarını belirledi
|16 Ocak 2020 00:48
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Cihan DOĞAN/Memurlar.net
Bilindiği üzerei aylık katsayı 01/01/2020 - 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere (0,146061) olarak yeniden belirlenmiştir.
YSK, 15 ocak 2020 tarihi itibariyle, gündeliklere dair bir genelge yayımlamıştır. Tıklayınız.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı üzerine 01.01.2020 - 30.06.2020 tarihleri arası gündelik miktarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
GÜNLÜK ÜCRET
A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL
-Baskan ve Üyeler 292,00
-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 146,00
- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 142,00
- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 140,00
- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 137,00
-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 131,00
-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00
-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00
B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI
- Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 146,00
- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 131,00
- Seçim Müdürleri, Seçim Müdür Yardımcıları 142,00
- Seçim Müdürlüğü Zabıt Katipleri, Teknisyenler 137,00
- Seçim Müdürlüğü Hizmetlileri 131,00
- Askı Yeri Görevlileri 126,00
- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00
- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00
- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00
C) SANDIK KURULLARI
- Başkan 140,00
- Üye 131,00
D) BİNA SORUMLULARI
- Bina Sorumlusu 140,00
- Bina Sorumlusu Yardımcısı 140,00
Not:Bu karar rutin olarak YSK tarafından yayımlanan ve maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen gündelik miktarını belirlemek için yayımlanmaktadır.
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