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Ronaldo'ya tazminat şoku! Taraftarlar kazandı...

Portekizli yıldız oynamadı, iki taraftar 312 dolar tazminat kazandı. İki Güney Koreli futbolseverin Juventus'un sezon öncesi hazırlık maçına Cristiano Ronaldo'nun çıkmaması nedeniyle açtıkları davada karar açıklandı
 05 Şubat 2020 10:06
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Ronaldo'ya tazminat şoku! Taraftarlar kazandı...

İtalyan devi Juventus'un geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun oynamaması sonrası dava açan iki Güney Koreli taraftar, tazminat kazandı.

Bölge mahkemesi, maçı organize eden The Fasta Inc. isimli yerel şirketin iki davacının her birine 312,43 ABD doları ödemesine karar verdi. Davacıların başvurusunda, The Fasta Inc'in verdiği reklamlarda, Portekizli yıldızın en az 45 dakika sahada olacağı söylendiği ama Ronaldo'nun kulübede oturduğu belirtildi.

Avukat Kim Min-ki, kendisinin 87 davacıyı daha temsil ettiğini söyledi.

KOŞMAK İSTEMİYOR

Organizasyonu düzenleyen şirketin CEO'su Robin Chang daha önce yaptığı açıklamada, "Juventus idarecisi Nedved ile tartıştım. Bana, 'Ben de Ronaldo'nun koşmasını isterim. Ama o istemiyor' demişti" ifadesini kullanmıştı.

87 kişinin daha dava açtığı The Fasta Inc şirketi, kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen şirket yetkililerinden hiç birine ulaşılamadığı bildirildi.

Kaynak:Sabah Gazetesi
Sabah
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