1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis kampüsüne eşofmanla girişin milletvekilinin talebi ve idare amirinin izniyle yapılması kararı aldı
 14 Şubat 2020 08:25
Yazdır
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki toplantıda, birçok konu karara bağlandı.

Toplantıda, milletvekillerinin TBMM'nin maddi desteği ile yabancı dil kursuna gitmesi konusu tartışma yarattı. Dil kursuna giden milletvekillerine TBMM'nin 500-600 TL'lik desteği oluyor. Bazı üyeler, 2019'da sadece 6 milletvekilinin dil kursuna gittiğini belirterek uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti. Uygulamaya ancak kanun değişikliği ile son verilebileceği değerlendirilirken, TBMM Başkanı'nın gözetiminde yürütülmesi benimsendi. 25 yasama uzmanı ve stenografin yurt dışına eğitime gönderilmesi kararlaştırıldı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, toplantıda, Meclis'e giriş ve çıkışlarda hayata geçirilen, ancak mevzuat alt yapısı olmayan uygulamalar için TBMM Güvenlik Yönetmeliği değiştirildi. Buna göre, kamu görevlileri, ancak bağlı bulunduğu kamu kurum ve kuruluşların TBMM'ye yazılı bildirimi ve randevu sistemine göre Meclise girebilecek.

Eşorfmanla giriş yapılabilecek

TBMM'de daha önce sorun olan eşofmanla giriş yasağı da yeniden düzenlendi. Bauna göre, eşofmanla girişler, milletvekilinin yazılı talebi ve ilgili idare amirinin onayı ile yapılabilecek. Yönetmelikteki değişikliğe göre; TBMM'ye folklorik, yöresel, forma, eşofman ve mesleki kıyafetli olarak gelen ziyaretçiler ve heyetler, milletvekilinin yazılı talebi üzerine idare amirinin onayı ile yerleşkeye alınacak. Forma ile girişlerde ise, milli takım sporcuları için izin almaya gerek olmayacak.

TBMM'ye gelen ziyaretçiler, mesai bitimi olan 17.30'dan yarım saat önce TBMM kampüsünden çıkarılacak. TBMM'yi tanıtma amaçlı grup gezdirmeleri rehber eşliğinde yapılacak.

Siyasi parti gruplarına davet edilen ziyaretçilere, "Grup Toplantısı Giriş Kartı" ibaresinin yer aldığı kırmızı, mavi ve beyaz gibi renkli kartlar verilecek.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çok namlulu roket atarlar sınırda
14 Şubat 2020 08:58		 Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek
14 Şubat 2020 08:47
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
14 Şubat 2020 00:04		 İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
13 Şubat 2020 23:48
Polislerin 2019 yılına ait performans notları açıklandı
13 Şubat 2020 23:22		 Polis ekiplerinden eksi 20 derecede asayiş uygulaması
13 Şubat 2020 22:31
ABB, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı
13 Şubat 2020 21:56		 Adalar'da elektrikli taşımayı İETT yapacak
13 Şubat 2020 20:56
YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı
13 Şubat 2020 18:24		 İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
13 Şubat 2020 14:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi09:34 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?09:28 - 19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş09:23 - Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez09:20 - Okul kantinlerinde oyuncak satışı yapılabilir mi?09:15 - 42 kişi bugün ailesine kavuşuyor09:09 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül09:06 - Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış09:05 - Büyükada'da zam sonrası adakart kuyruğu
09:00 - Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı08:58 - Çok namlulu roket atarlar sınırda08:52 - Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü08:47 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek08:44 - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi08:41 - 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi08:34 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor08:25 - TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Ankara adliyesine gizli tanık bürosu kuruldu
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
İdlib karadan ve havadan vurulabilir! Eller tetikte
Kayseri'de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 2
kadına şiddete karşıyız ama bu kadın dövülür 2
Psikolojiyi kurtaran kelimeler 1
idal 1
Kuaförden çıkmış gibi evden çıkan kadınlar 1
Tartışmada son sözü söyleme merakı 1
ankapark'ın kapatılması 5
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 7
derule 1
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Kavakdere Belediyesi 4 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Elazığ Yurtbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Elazığ Arıcak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam