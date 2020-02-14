6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'
|14 Şubat 2020 10:23
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