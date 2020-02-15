Bodrum Belediye Başkanı'ndan tartışılacak karar
|15 Şubat 2020 09:49
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın imzasıyla hayata geçen uygulamaya göre Bodrum, 'sessiz bölgeler' ve 'eğlence bölgeleri' olarak gruplandırıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan ya da sakin restoranların olduğu bölgelerdeki gece kulüpleri, yüksek sesle müzik yayınına gece 23.59'dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edebilecek. Eğlence bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki mekanlarda ise gece saat 04.00'e kadar açık havada müzik yayını sürecek. 2019 sezonunda kendilerine 1500'ün üzerinde şikayet ulaştığını söyleyen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bu kararı işletmecilerle görüşerek aldıklarını söylüyor.
GÜMÜŞLÜK VE BİTEZ SESSİZ BÖLGE
Hürriyet Gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre: Yılmaz, Bodrum'da nerelerin sessiz alan, nerelerin ise eğlence bölgesi olduğunu şöyle yanıtlıyor: "Bodrum merkezdeki barlar sokağı, Gümbet'teki barlar sokağı eğlence bölgeleri arasında. Gümüşlük ve Bitez ise sessiz bölgeler içinde." Otel ve marinalarda zaten böyle bir problem olmadığını vurgulayan Yılmaz "Otellerin hem kapalı alanları var hem de kendi müşterileri rahatsız olacağı için ses konusunda çok hassaslar. Marinalarda da bir problem yaşanmıyor. Amacımız hem eğlenmek isteyenleri hem de sessizlik arayanları Bodrum'da buluşturabilmek" diyor.
'BARLAR BÖLGESİNDE 05.00 OLABİLİR'
Bu uygulamanın turizme olumsuz etkisi olmayacağını belirten Yılmaz, bar sahiplerinin yönetmeliğe göre kapalı alan oluşturmak için hazırlık yaptığını, ayrıca barlar bölgesindeki mekanlar için ses sınırını saat 05.00'e çıkarma planı yaptıklarını söyledi.
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