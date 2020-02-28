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NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor

Anadolu Ajansı saat 09:40'ta geçtiği son dakika haberinde; NATO'nun, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacağını belirtti.
 28 Şubat 2020 09:40
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NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor

Anadolu Ajansı saat 09:40'ta geçtiği son dakika haberinde; NATO'nun, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacağını belirtti.

İdlip'te, dün, Esad rejimine ait güçlerin saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit olmuştu.

Türkiye, NATO'nun 5. madde kapsamında bir karar almasını talep ediyor

Washington Antlaşması'nın 5. maddesinin altında şu karar yer alıyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?
Memurlar.Net
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