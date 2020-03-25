18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
|25 Mart 2020 15:16
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Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 18 bini sağlık, 14 gibi sürekli işçi olmak üzere 32 bin personel alımına dair başvuru takvimini yayımladı. Tıklayınız.
18 bin sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklamada "11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz" bilgisi yer almaktadır.
Memurlar.net olarak bizim edindiğimiz unvan bazındaki dağılım ise şu şekildedir:
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Adaylar sağlık personeli alımını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
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