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18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alacağını duyurdu. Bunun 18 bini sağlık personeli olacak. Memurlar.net olarak unvan bazında sayıları yayımlıyoruz.
 25 Mart 2020 15:16
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18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 18 bini sağlık, 14 gibi sürekli işçi olmak üzere 32 bin personel alımına dair başvuru takvimini yayımladı. Tıklayınız.

18 bin sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklamada "11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz" bilgisi yer almaktadır.

Memurlar.net olarak bizim edindiğimiz unvan bazındaki dağılım ise şu şekildedir:

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32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
Memurlar.Net
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