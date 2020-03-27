İstanbul'da ele geçirildi: Tam 16 bin 900 adet: Corona fırsatçılığı
İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu.
|27 Mart 2020 04:16
|Yazdır
Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekiplerince, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üreten iki imalathaneye düzenlenen operasyonda, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 16 bin 900 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.
İş yeri sahiplerine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|BDDK'dan çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 04:37
|İçişleri Bakanlığından semt pazarları için genelge
26 Mart 2020 23:44
|Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
26 Mart 2020 23:13
|Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
26 Mart 2020 22:56
|KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altında
26 Mart 2020 22:06
|Ankara Valisi: 24 saatte 3 bin 102 çağrı gelendi
26 Mart 2020 21:56
|İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
26 Mart 2020 21:48
|Nevşehir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
26 Mart 2020 21:43
|Otobüsler kapasitesinin yarısını taşıyabilecek
26 Mart 2020 21:33
|65 yaşındaki kadını 'Vefa ekibi' hastaneye ulaştırdı
26 Mart 2020 20:58