Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
|27 Mart 2020 07:30
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Son görüntü Adıyaman'dan geldi. M.M.T. (15) isimli genç, market raflarındaki sütleri içip bu anları sosyal medyada paylaşmıştı. Çocuk hakkında 15 gün evden dışarı çıkmama kararı verildi.
Bazı devlet görevlileri ise sinirine hakim olamayıp 65 yaş ve üstüne kötü davranıyor.
Manisa'da polis memuru B.Y. Otobüs Terminalinde yaşlılara kötü muamele etmekten soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı. Yaşananları değerlendiren Doç. Dr. Ali Murat Kırık hem gençlere hem büyüklere seslendi: Beğeni ve takipçi kasmak için adeta gözü dönmüş insanların. Hit uğruna bu yapılır mı? Sürekli yeni yeni akımlarla bu tipler her olayda türüyor. Kitleler yönlendirmeye çalışılıyor.
Gündemde koronavirüs var mesela; bunun üzerinden bir akım çıkarma peşindeler. Özelikle şu zamanda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Çocuklarını doğru ve bilinçli yönlendirmeliler. Özellikle ülkemizdeki sosyal medya fenomenleri ve ınfluencer'lar, paylaşımlarına özen göstermeli.
MAHMUT ÖZAY
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