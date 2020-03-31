Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
|31 Mart 2020 00:38
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ünyayı kasıp kavuran corona virüsü (koronavirüs) salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, virüsle ilgili yeni araştırmalardan çarpıcı sonuçlar çıkıyor. CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken çarpıcı ayrıntılar verdi.
Araştırmaya göre, ülkede 170 bin kişiye test yapıldı, bunlardan 270 pozitif çıktı. Bunlardan 124'ünde hiçbir semptom saptanmadı. 54 kişide ise hafif ateş belirlendi.
BELİRTİ GÖSTERMİYORLAR, HERKESE BULAŞTIRIYORLAR
Prof. İlyas Dökmetaş, koronavirüs kapanlar arasında yüzde 30'unun hiç semptom göstermediğini söyledi. Dökmetaş "Ama pozitif. Bulaştırma özelliği var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır. Klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği var. Semptomu olmayanlarda (hayalet) bu daha düşük" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi. Kara "Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkyıor. Hocam çok güzel söyledi. Hastalığı ağır olanlar daha fazla ve daha uzun süre virüs atıyorlar (bulaştırıyorlar). A-semptomik olanlar ise az ve kısa sürede virüs atıyorlar. Ama bulaştırıcılar.
Prof. Dökmetaş Türkiye'de grafiğin yüksemesinin nedeninin daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.
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