Hani Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavı yapacaktı?

Gecikmenin yaşanması sonrasında sendikanın kurumsal hesabından gecikmenin nedeni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burun ameliyatı olması ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Bitlisli alim Abdulkadir Çevik'in cenazesine gitmesi olarak açıklanmıştır.

Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü yapılacağı duyurulan sınavla ilgili olarak şuana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Büro Memur Sen de herhangi bir açıklama yapmamaktadıır.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi de düşünülerek böyle bir sınav yapılacaksa, ya açıklama bir an önce yapılmalı ya da umut tacirliği yapılmamalıdır.