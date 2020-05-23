MEB, 513 şube kadrosu için yeniden tercih alacak
|23 Mayıs 2020 15:59
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Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 513 Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu
Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde birinci derece 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 01.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sorularından ikisinin yargı kararı ile iptal edilmesi neticesinde, adayların yazılı sınav puanları (58) soru üzerinden yeniden hesaplanarak, MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde 14.05.2020 tarihinde yayınlanmıştı.
Söz konusu yargı kararı uyarınca;
Yeniden hesaplanan yazılı sınav puanı (84,4828) ve üzeri olan adaylardan, daha önce sözlü sınava katılarak başarılı olanlar ve halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapanların tercihleri, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında alınarak, 513 şube müdürü kadrosuna atamalar puan üstünlüğüne göre yeniden gerçekleştirilecektir.
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