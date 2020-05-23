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İl Başkanı talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla arayarak Çorum Devlet Hastanesi'nin durumu hakkında bilgi aldı. Güçlendirme çalışmalarının hemen başlatılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin en kısa sürede bitirilmesini istedi.
 23 Mayıs 2020 16:23
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İl Başkanı talep etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il ve belediye başkanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da toplantıya katılarak, Çorum'da yapılan çalışmalar, Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Ahlatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a yapılması planlanan Devlet Hastanesi'nin ve hastanenin yapımına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ahlatcı'nın taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Hastanenin yapımı ve sürecin hızlandırılması için kurmaylarına talimat verdi.

Pandemi sürecinde Çorum'da sadece Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmet verdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Bu hastanemize hasta yakınlarıyla beraber günlük gelen kişi sayısı 17 bin dolayındaydı. Pandemi sürecinde bir tane hastanemiz olduğu için zaman zaman zorluklar yaşandı. Ancak şuan binaları hazır olan bir hastanemiz daha var. Herşeyi yapılmış sadece yüzde 20'lik bir güçlendirme ile yeniden hizmete açılabilir. Sağlık Bakanımız bu konuyu takip ediyor. Bu binada Sağlık Bakanımız bir inceleme yaptırdı. Yapılacak yüzde 20 güçlendirme ile hastanenin hizmete açılabileceği kararı verildi. Sayın cumhurbaşkanımız takdirlerinizle hastanemizi Çorum'a kazandırmayı istiyoruz. Hastanemiz 200 yataklı. Şuanda her şeyi hazır" dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla arayarak Çorum Devlet Hastanesi'nin durumu hakkında bilgi aldı. Güçlendirme çalışmalarının hemen başlatılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin en kısa sürede bitirilmesini istedi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal ile kadın ve Gençlik kolları başkanları katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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