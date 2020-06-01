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Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar

Anayasa Mahkemesi hem 657 sayılı Kanundaki hem de 399 sayılı KHK'daki güvenlik soruşturması yapılmadan atama yapılamayacağı hükmünü iptal etti. Etti etmesine de sonuç hiç te değişmedi. Eski hamam eski tas.
 01 Haziran 2020 00:03
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Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar

Bize gelen şikayetlere göre birçok kamu kurumundaki işgüzar yöneticiler ellerine aday personelin listelerini alarak gayri resmi soruşturma yoluna gitmektedirler. İyi de o zaman resmi soruşturmanın ne anlamı var ki? Ya da gelen bilgilerin keyfiliğinin önüne nasıl geçilecek? Bir kişinin geleceği birilerinin iki dudağı arasında olursa Devlette keyfi davranma alanı oluşmuş demektir.

Bilinmelidir ki hukuki denetime tabi olmayan her davranış keyfi alan oluşturur. Yani FETÖ okullarında bir zamanlar öğrenim görenlerden birileri eşiği atlarken, tanıdığı bildiği olmayanlar bu eşiğe takılırsa ya da kardeşi veya babası bir şekilde bu yapıyla yolu kesişenlerden birilerine bir şey olmazken garibanların yolu kesilirse bu ülkenin bu keyfilikler yüzünden çok şey kaybedeceği bilinmelidir.

Daha da önemlisi kişisel veriler bu kadar hoyratça kullanılırken ve haberleri dahi olmadan birçok adayın üzeri güvenlik gerekçesiyle çizilirken bunların vebalini kim üstlenecek?

Unutulmamalıdır ki hukuk herkese lazımdır. Tanıdığı bildiği olanlar sorgusuz sualsiz eşiği atlarken kimi kimsesi olmayanların üstü çizilirse bunun vebali arşı titretir. Dolayısıyla kimse ilahlığa soyunmamalı ve insanların rızkıyla oynanmamalıdır.

Bu arada soruşturma belgelerini havada uçuşturanlar bilmelidirler ki bu işin dünyada da hesabı sorulur. Nitekim bunun örnekleri oldukça çoktur. Bu nedenle kafaları kuma sokarak kimsenin yapılanlardan haberi olmadığı zannına kapılma gafletine düşülmemelidir. Hele hele kraldan çok kralcılık yapma hastalığının sonunun nere olduğu bilinmelidir.

Sonuç olarak Devlet, birilerinin keyfi davranışlarına alet edilme yeri olmamalıdır. Aksi takdirde birilerinin keyfi davranışları sonucunda sürekli Devlet düşmanı oluşturulur. Zaman zaman sadece oluşan düşmanların rengi değişir ama düşmanlıklar baki kalır. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bilinmelidir ki Devleti sevme yarışı hizmetle ölçülür ve başka ölçüler de izafilikten öteye geçemez.
Memurlar.Net - Özel

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