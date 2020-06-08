1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile içi dehşet! İki kardeş birbirine girdi

Arnavutköy'de iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede ölürken diğeri ağır yaralandı
 08 Haziran 2020 09:03
Yazdır
Aile içi dehşet! İki kardeş birbirine girdi

Olay, saat 22.30 sıralarında İslambey Mahallesi Yüzbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Cihangir ile Rıfat Cihangir kardeşler aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda birbirleriyle tartıştı. Ardından Rıfat Cihangir, yanına diğer kardeşleri Selman C. ve Eren C. ile Mahir Cihangir'in evine gitti. Burada yaşanan kavgada Mahir Cihangir, bıçakla kardeşi Rıfat Cihangir'i göğsünden bıçakladı. Bu esnada hangi kardeş tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mahir Cihangir de yaralandı. Selman C. ve Eren C kardeşler, iki yaralı kardeşini kendilerine ait araçla yaralı kardeşlerini Arnavutköy Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

1 KARDEŞ ÖLDÜ DİĞER AĞIR YARALI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen göğsünden bıçaklanan Rıfat Cihangir, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mahir Cihangir ise, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ve hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması yaptı. Çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selman ve Eren C. ise hastanede gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen iki kardeşin sorgusu devam ettiği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
08 Haziran 2020 11:03		 Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu
08 Haziran 2020 11:03
Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
08 Haziran 2020 10:36		 Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı
08 Haziran 2020 10:24
Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
08 Haziran 2020 10:21		 Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı
08 Haziran 2020 10:17
Mehmetçiğe kalleşçe pusu kurulmuş
08 Haziran 2020 08:19		 Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
08 Haziran 2020 07:39
2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
07 Haziran 2020 21:11		 Elektrikli bisikletle dereye uçan kadından acı haber
07 Haziran 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi11:17 - Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor11:09 - Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları11:07 - Meclis'te pizza dönemi11:05 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor11:03 - Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu11:03 - Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı10:59 - Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı10:55 - 'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı10:36 - Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
10:24 - Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı10:21 - Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10:19 - Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı10:17 - Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı10:10 - MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var10:08 - Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı10:05 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:03 - Danıştay'dan müstafi işlemlerinde mazeret durumu hakkında önemli karar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Eski telefonlar sıfırlanacak
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
Uyku 1
tek kişilik bank dönemi 1
kupa 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 1
hazal türesan 1
dip dalgası 1
avare 2
Kolonyalamak 2
Fahrenheit 451 1
SON İLANLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 273 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam