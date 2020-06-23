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2020 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı

2020 Haziran engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
 23 Haziran 2020 21:36
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2020 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

MEB, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacağını duyurmuştu.

Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için TIKLAYINIZ

Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşabilecek.

Memurlar.Net
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