2020 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
2020 Haziran engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
|23 Haziran 2020 21:36
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
MEB, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacağını duyurmuştu.
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Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşabilecek.
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