Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?

Memurlar.net olarak "Üniversitenin İlanı Kişiye Özel ve Mevzuata Aykırı Şartlar İçeriyor!" başlıklı yazımızda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 21 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel kadrolarının birçoğunun başvuracak adaya yönelik sertifika şartlarıyla ilan edildiği, bazı kadroların ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan düzenlemelere aykırı olarak ilan edildiğini gündeme taşımıştık.

İlgili yazımızda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idarelerin ben kadroyu kuruma verdim, gerisi beni ilgilendirmez bakışı ve anlayışıyla, kişiye özel ilanların ne noktalara geldiğine, görmemeye veya görüp tedbir almamaya devam ederlerse KPSS'den yüksek puan alıp atama bekleyen insanların elbet bir gün hesap soracağının unutulmaması gerektiğine dikkat çekmiştik!

Sonuçların ilan edilmesi sonrası ilgililerin puanlarına baktığımızda, sertifika şartı koyulan kadroları 60 ve 64 KPSS puanlı kişilerin kazandığını görünce; işin en üzücü tarafının devlet kademesinden herhangi bir yetkilinin "bir kişiyi ya da bir aileyi" memnun edip binlerce işsiz insanı devletine küstüren alımlara tek kelime etmemesi olduğunu vurgulamıştık!

Maalesef, kamu kurumlarının sözleşmeli personel alımlarında "kişiye özel" alımlar sıradanlaştığı için, ne bir kamu kurumu ne de erdemli bir siyasi çıkıp iki kelam etmiyor. Kurumların ve kişilerin anlaşılamayan sessizliği karşısında kendilerinin bu türden ilanlarla bir ilişkilerinin olup olmadığına dair sorgulamalar yapmamıza neden oluyor.

Hal böyle olunca, aynı üniversite kişiye özel sözleşmeli personel alımlarında sınırları zorlamaya devam ediyor. Bu defa, 27 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan ettiği sözleşmeli personeli kadrolarının birisinde 7 sertifika, birisinde ise 10 sertifika şartı aramaktadır.

Tablodan görüleceği üzere, Malatya Turgut Özal Üniversitesi büro personeli olarak almayı planladığı " kişinin özgeçmişini" ilan metnine "aranılan nitelikler" olarak yazmıştır. Halbuki, ilgili üniversitenin "aradığı" biri yoktur. "Bulduğu" ve ona göre hazırladığı bir ilan vardır. Sizce Türkiye'de yukarıdaki sertifika ve yaş şartını birlikte taşıyan başka bir kişi var mıdır? Sanırım birinin adını-soyadını yazsanız ilan metnine, aynı isim ve soyisme sahip kişiler mutlaka çıkar. Ancak, yukarıdaki aranılan nitelikleri birlikte taşıyan ikinci bir aday yoktur!

Son olarak, bizim derdimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile değildir. Üniversite kendine göre yukarıdaki ilanı yasal ve adil görebilir. Zaten, bugün bu üniversite yapmaktadır, yarın başka bir kamu kurumu arkasından gelecektir. Bu nedenle, bir kişiyi işe sokan, ancak binlerce kişiyi devletine küstüren zihniyetin öncelikle önü kesilmelidir.

Sonuç olarak diyoruz ki; geçmişte FETÖ'nün kamu kurumlarına eleman devşirmek için kullandığı kişiye özel ilan hazırlama furyasına dur diyecek bir kamu kurumu ya da erdemli bir siyasetçi yok mu?