Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada dördüncü çocukları Hamza Salih'in dünyaya geldiğini duyurdu.
|30 Haziran 2020 01:30
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor
29 Haziran 2020 22:12
|Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu
29 Haziran 2020 20:27
|DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı
29 Haziran 2020 20:19
|Yıllar sonra memleketine yatırımcı olarak döndü
29 Haziran 2020 20:03
|Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi
29 Haziran 2020 19:40
|4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı
29 Haziran 2020 19:17
|Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
29 Haziran 2020 16:30
|Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Fotoğraf' arasında
29 Haziran 2020 15:56
|İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
29 Haziran 2020 14:39
|Belediye Başkanı: İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük
29 Haziran 2020 13:43