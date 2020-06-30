1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada dördüncü çocukları Hamza Salih'in dünyaya geldiğini duyurdu.
 30 Haziran 2020 01:30
Yazdır
Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Gülistan'dan 177 gündür haber alınamıyor
29 Haziran 2020 22:12		 Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu
29 Haziran 2020 20:27
DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı
29 Haziran 2020 20:19		 Yıllar sonra memleketine yatırımcı olarak döndü
29 Haziran 2020 20:03
Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi
29 Haziran 2020 19:40		 4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı
29 Haziran 2020 19:17
Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
29 Haziran 2020 16:30		 Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Fotoğraf' arasında
29 Haziran 2020 15:56
İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
29 Haziran 2020 14:39		 Belediye Başkanı: İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük
29 Haziran 2020 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu00:10 - Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar00:04 - Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?00:01 - 30 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Belediye işçisi feci şekilde can verdi23:45 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23:42 - Kartonla yokuştan kayan çocuğu halk otobüsü ezdi23:28 - 'FETÖ'nün ünlü yemeği maklubeyi yemiş' haberine açıklama23:25 - Bursa'da ele geçirildi! Frigya ve Roma dönemine ait23:20 - Nöbet değişimine giden güvenlik korucusuna saldırı: 1 yaralı23:18 - Erdoğan talimat verdi! Tıbbi yardım gönderilecek22:46 - ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı
22:45 - Ekonomiye güven, normalleşme süreciyle yükseldi22:42 - Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı22:39 - Kovid-19 kahvenin 40 yıllık hatırını 'hiçe saydı'22:35 - Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi22:29 - İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı22:23 - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu
30 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısa çalışma ödeneği 2
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
mehmet ekici 1
kaçak düğünler 4
28.06.2020 muğla depremi 1
josef de souza 1
oy moy yok 2
gençlerle video konferans 1
emre belözoğlu 1
mücevher 1
SON İLANLAR
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
İstanbul Türkiye Kalkınma Bankası 1 İşçi Alacak
İstanbul İsttelkom 1 Avukat Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam