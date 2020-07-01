'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'

Esed'in kendisine muhalif olarak bilinen bir ülkeye sığınacağı öne sürüldü. Esed'in ülke içinde yaşadığı sıkıntılar ile Rusya ve İran'la arasındaki soğukluk olduğu iddia edildi. İddia sahibi "Esed'in sığınacağı ülkenin başbakanlık kaynaklarından aldım bu bilgiyi" ifadelerini kullandı.

Son gelişmeler göre yapılan değerlendirme "Orta Doğu'da taraf olabilen Rusya ve Türkiye var. Görüşmeler çok bariz bir şekilde ortadadır. İran, Rusya tarafında yer alıyordu. Rusya kesin tavrını ortaya koydu. Rusya ve Türkiye Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek." şeklinde.