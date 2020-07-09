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Apple Türkiye'den bir zam kararı daha! iPhone servis ücretleri zamlandı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı ürünlerine yaptığı zammın ardından şimdi de iPhone servis ücretleri için benzer bir adım attı. iPhone servis ücretleri fiyat artışına uğradı
 09 Temmuz 2020 07:56
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Apple Türkiye'den bir zam kararı daha! iPhone servis ücretleri zamlandı

Apple Türkiye'deki iPhone servis ücretlerine zam yaptı. Zam sonrası belirlenen yeni fiyatlar şöyle...

iPHONE BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max / X, XS, XS Max, XR batarya değişimi: 489 TL (eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus batarya değişimi: 349 TL (eski fiyat: 319 TL)

iPHONE EKRAN DEĞİŞİMİ ÜCRETLERİ

iPhone 11 Pro Max ve XS Max ekran değişimi: 2.369 TL (eski fiyat: 2.190 TL)

iPhone 11 Pro, XS ve X ekran değişimi: 2.009 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone 11 ve XR ekran değişimi: 1.429 TL (eski fiyat: 1.349 TL)

iPhone 8Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 8 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 7 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 6S Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 5S ve 5C: 939 TL (eski fiyat: 869 TL)

GARANTİ DIŞI iPHONE DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone SE2 2020: 3.299 TL

iPhone 11 Pro Max ve XS Max: 6.319 TL (eski fiyat: 5.799 TL)

iPhone 11 Pro, XS, X: 5.799 TL (eski fiyat: 5.299 TL)

iPhone 11 ve XR: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8 Plus: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7 Plus: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7: 3.269 TL (eski fiyat: 2.999 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus: 2.499 TL (eski fiyat: 2.299 TL)

iPhone 6S ve 6: 2.069 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone SE, 5S ve 5C: 1.419 TL (eski fiyat: 1.299 TL)

APPLE TÜRKİYE'DEN ZAM KARARIİŞTE ZAMLI İPHONE FİYATLARI

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. ABD merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.

Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...

iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı

iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı

iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı

iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı

iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.

iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.

Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.

3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi.

iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.

Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı.

Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
NTV
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