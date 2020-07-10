10 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|10 Temmuz 2020 02:22
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Ayhan OĞAN atanmıştır.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Hamza GEDİKOĞLU atanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Muğla İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Seyfi BOZÇELİK,
- Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet KURT,
- Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü USLU,
- Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit COŞKUN,
3 sayıh Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atanmıştır
- Ankara Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Mustafa ÇELİK,
- Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa DEMİRKIRAN,
- Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut DANAYİYEN,
- Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin ÖZDEMİR,
- Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman BEBEK,
- Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil BOZ,
- Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun GÜVEN,
- Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel BABUŞCU,
- Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir KAYHAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Kilis Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Bahattin YETİM,
- Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif ÖZSOY,
- Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı KASAPOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Temmuz 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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