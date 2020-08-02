2 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
|02 Ağustos 2020 00:01
|Yazdır
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.
(Silverstone/16.10)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca, il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü
01 Ağustos 2020 22:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
01 Ağustos 2020 21:25
|Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
01 Ağustos 2020 20:18
|Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ilimiz
01 Ağustos 2020 19:45
|Malatya Valisi: Günde 100'e yakın yeni vaka çıkıyor
01 Ağustos 2020 19:42
|Garnizon komutanının korumasına saldırı haberine yalanlama
01 Ağustos 2020 18:38
|Bakan Koca: Kısıtlamalar gelmeden rehavetten kurtulun
01 Ağustos 2020 18:27
|Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
01 Ağustos 2020 17:52
|Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık
01 Ağustos 2020 17:48
|Karantinası biten Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
01 Ağustos 2020 16:02