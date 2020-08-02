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2 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

2 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
 02 Ağustos 2020 00:01
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2 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

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Anadolu Ajansı
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