Anayasa Mahkemesi 3 düzenlemeyi esastan görüşecek

8

E.2020/68

18/6/2020 tarihli ve 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; A. 1. maddesiyle 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin, B. 5. maddesiyle 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 1. maddenin; 1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinin, 2. Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "...davanın açılmamış sayılmasına karar verilir..." ibaresinin, C. 17. maddesiyle 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 123. maddesinin değiştirilen (e) bendinin, Ç. 18. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesinin değiştirilen dokuzuncu fıkrasının; 1. (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "...veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara," ibaresinin, 2. On sekizinci cümlesinde yer alan "...ek gösterge şartı aranmaksızın,..." ibaresinin, D. 22. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 4. maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "...ve temsil yeteneğine..." ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.