Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!

Alınan onca karara rağmen bankalar inatla yıllık kart aidatı almaya devam ediyor. Yılda bir defaya mahsus bankalar tarafından kredi kartı sahibi vatandaşlardan tahsil edilmeye çalışılan ücretlere yönelik şikayet sayısı 100 bini aşmış durumda.

Son verilere göre Türkiye'de yaklaşık olarak 70 milyon kredi kartı bulunuyor.

Cüzdandaki kart sayısı ise ortalama iki olarak biliniyor. Bu rakamlar ile Türkiye kredi kartı adedinde Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Kartların kullanım alanı hızla yaygınlaşırken geçen yıl yüzde 38 olan kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı, bu yıl yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL'ye ulaşmış durumda..

KART AİDATLARI CAN SIKIYOR

Bu rakamlar da göz önünde bulundurulduğunda kredi kartı tarafında her geçen yıl daha da büyüyen pasta oyuncuların da iştahını kabartıyor. Ancak kredi kartı kullanımı hızla artış gösterse de bu artışla doğru orantılı her yıl bankaların müşterilerinden aldığı bir ücret ise can sıkmaya devam ediyor.

100 BİNDEN FAZLA ŞİKAYET VAR!

Bankadan bankaya değişen ve yıllık neredeyse 200 TL'ye yaklaşan kredi kartı aidatı, tüketici hakem heyetlerinin onca kararı ve yargının emsal dava sonuçlarına rağmen müzakere edilmeden alınmaya devam ediyor. Öyle ki şikayet platformlarına bu yönde yapılan şikayet sayısı da 100 bini aşmış durumda.

AİDATSIZ KART SEÇENEĞİ SUNMALI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014'te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuştururken kart çıkaran kuruluşlara ise yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunma zorunluluğu getirdi. Ayrıca bankalar çıkaracakları aidatsız kart seçeneğini müşterilerine bildirmekle de yükümlü kılındı.

Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir.



KART ÜCRETİNDE MÜZAKERE ŞART!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda kredi kartı aidatlarına yönelik peş peşe emsal kararlar da çıktı. Yıllardır kullandığı kredi kartından aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açan bir tüketici, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal kararın alınmasına da vesile oldu.

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmetti.

Mahkeme itiraz yolu kapalı olan kararda, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2013 tarihli kararı uyarınca tüketiciden zorunlu masrafların istenebileceği ancak yıllık kart ücretinin zorunlu gider olmadığına hükmedildi. Kararda ayrıca, yıllık kart ücretine dayanak gösterilen BDDK yönetmeliğinin tüketici mahkemeleri yönünden bağlayıcı olmadığı, tüketiciden alınabilecek ücretlerin kanunun ruhuna aykırı olamayacağına dikkat çekildi.

BAŞVURUP PARANIZI GERİ İSTEYİN!

Kararı yorumlayan tüketici birlikleri ise vatandaşların bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurup paralarını geri istemesi gerektiğinin altını çizerken kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.

EMSAL KARARLAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Mahkemelerden çıkan emsal kararlar sonrası çok sayıda vatandaş kullandığı kredi kartı üzerinden kendisine yansıtılan yıllık aidat ücreti için farklı platformlar üzerinden bankasına talepte bulunmaya başladı.

İade başvurularına bakıldığında ise çok sayıda kişinin aşağıdaki benzer ifadeleri kullanarak bankasına talepte bulunması ise dikkat çekiyor..

''4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6 maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haksız söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış.

T.C. Yasalarına göre yapılan bu ücretlendirme 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47 ** esas 2011/115** sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin de olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ekstreme yansıtılan yıllık kart ücretinin iptalini istiyorum.''