Doktor, hastane otoparkında vurulmuş olarak bulundu
|16 Eylül 2020 20:51
|Yazdır
Osmaniye'de başhekim yardımcısı olarak görev yapan ve bir süre önce görevinden ayrılan doktor, hastanenin otoparkında otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman'ın, görevden ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabanca ile vurulmuş şekilde ve ağır yaralı olarak buldukları Dr. Mustafa Kocaman'ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin görevinden ayrıldığı hastanede yapıldığı genç doktor ameliyata alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Osmaniye polisinin olay yerinde yaptığı incelemede Dr. Mustafa Kocaman'ın intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Mustafa Kocaman'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yeşim Meltem Şişli ile ilgili Meclis raporu açıklandı
16 Eylül 2020 18:40
|Karantinayı delip Aksaray'dan otobüse bindi, Sakarya'da yakalandı
16 Eylül 2020 18:24
|Valilikten maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama
16 Eylül 2020 18:09
|Halil Sezai'nin darp olayında Bakanlık devreye girdi
16 Eylül 2020 18:05
|Sahili birbirine katan virüslü kadın psikolojik tedavi görecek
16 Eylül 2020 16:15
|Dayak olayı sonrası Halil Sezai'den ilk açıklama
16 Eylül 2020 16:08
|Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
16 Eylül 2020 14:43
|Kaza yapan kadın sürücüye vali yardımcısı ve kaymakam yardım etti
16 Eylül 2020 14:11
|'Tokat attı' diyerek şikayetçi olduğu eşinin tahliyesini istedi
16 Eylül 2020 13:43
|Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
16 Eylül 2020 12:24