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Bakanlıktan, Fatma Varank ile ilgili iddialara yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, "Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Varank'ın herhangi bir şirketi veya şirkette ortaklığı bulunmadığı" açıklaması yapıldı.
 16 Eylül 2020 22:41
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Bakanlıktan, Fatma Varank ile ilgili iddialara yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, "Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Varank'ın herhangi bir şirketi veya şirkette ortaklığı bulunmadığı" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından konuyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı TOKİ'nin iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi ve Varank'ı hedef alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

GEDAŞ'ın 1994'ten beri Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatları kapsamında yetkili/sertifikalı bağımsız değerleme hizmeti sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen haberdeki konu 2018'de İBB tarafından düzenlenen Tuzla Atık Kabül Tesisi ve İskele Projesi Değerleme ve Fizibilite raporuna ilişkindir. Ağustos 2018'de düzenlenen ihalede, katılımcılar içerisinde en düşük fiyat teklifi verdiğinden, proje değerleme ve fizibilite raporu GEDAŞ tarafından düzenlenmiştir.

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bakan Yardımcımız Sayın Varank'ın iddia edildiği gibi herhangi bir şirketi veya şirkette ortaklığı bulunmamaktadır. Söz konusu asılsız haberlerle ilgili gerekli hukuki yollara başvurulacak."

Halk TV, yalan haberden dolayı, Bakan yardımcısından özür diledi
Anadolu Ajansı
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