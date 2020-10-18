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Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?

İstifa eden Devlet memurunun üniversite öğretim elemanı olarak atanmasında herhangi bir bekleme süresi uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.
 18 Ekim 2020 00:04
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Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?

Soru: Kamuda 657'ye tabi mühendis kadrosunda çalışmaktayım. Bir üniversite öğretim elemanı kadrosuna başvurdum. Öğretim elemanı olarak üniversiteye geçme imkanım var. Kısaca muvafakat verilmiyor. Usulüne göre istifa etsem 6 ay bekliyecek miyim? Bu durumda üniversite 6 ay beklemeyecektir.

Cevap: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri olarak tanımlanmıştır. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ise öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını düzenleyen bir personel kanunudur. 657 sayılı Kanun ise Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemekte olup 657 sayılı Kanunda yer alan hükümler kural olarak memurlar hakkında uygulanmakta, diğer statülerdeki personel ise kendi mevzuatlarında atıf bulunması halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmektedir.

Burada ifade etmeye çalıştığımız husus öğretim elemanlarının Anayasanın 128. maddesinde ifadesini bulan "memurlar ve diğer kamu görevlileri" ayrımında diğer kamu görevlileri kategorisinde yer aldığıdır. Yani belirli açılardan 657 sayılı Kanun hükümleri kendilerine uygulansa bile öğretim elemanları hukuki statü anlamında memur olmayıp, 2914 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Memurların bir kurumdan diğerine atanmaları konusu 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre memurlar kurumların muvafakatı ile başka bir kuruma naklen atanabilmektedir. Ayrıca maddenin son fıkrası hükmüne göre diğer mülga 217 sayılı KHK kapsamına giren kurumlarda kadrolu olarak görev yapan diğer statülerdeki personel de memur kadrolarına naklen atanabilmektedir. Ancak Kanunda memurların diğer personel kanunlarına tabi bir göreve naklen atanabileceklerine ilişkin bir düzenleme olmadığı için Devlet memurunun örneğin üniversiteye öğretim elemanı olarak atanması görünürde nakil olsa bile hukuki anlamda memurluktan istifa ve öğretim elemanı olarak açıktan atanma şeklindedir. Yani üniversite öğretim elemanı memur kadrolarına naklen atanabilirken, memurun üniversitede öğretim elemanı olarak atanması açıktan atamadır.

Çekilme hakkı 657 sayılı Kanunun 20. maddesinde memurlara tanınan bir hak olup, çekilen memurların ise belirli şartlarda yeniden memuriyete atanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu şartlardan biri de çekilme sonrası 97. maddede belirlenen sürelerin geçmiş olmasıdır. Madde hükmünde, " Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Nitekim Mülga Devlet Personel Başkanlığı da, 1.10.2010 tarihli ve 20497 sayılı görüşünde, belediyede itfaiye eri olarak görev yapmakta olan personelin görevinden istifa ederek bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı olarak atanmasında 657 sayılı Kanunun 97. maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacağını ifade etmiştir.

Sonuç olarak, istifa eden Devlet memurunun üniversite öğretim elemanı olarak atanmasında herhangi bir bekleme süresi uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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