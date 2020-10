'Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden yol çalışmalarımızı tamamlayacağız'

"Şu an bulunduğumuz yer, Ankara Kahramankazan yolu üzerindeyiz. 28 kilometrelik bir yolda hummalı bir çalışma var. Şu an bulunduğumuz kavşak bu ay içerisinde bitmesi planlanıyor. Devam eden diğer kavşaklarımız da bir an önce bitirilip inşallah burası Kahramankazanlılar'ın, Ankara'nın hizmetine sunulacak"

"Saray Kavşağı en önem arzeden kavşaklardan bir tanesi. Onu da arkadaşlarımzıla birlikte programlamasını yaptık. İnşallah onu da kısa sürede başlayıp hızlı bir şekilde bitirmek için bir an önce orda da yol alacağız"

"(Kızılcahamam Tüneli) Kızılcahamam'ı Çerkeş'e bağlayan tünel. 2071 metre uzunluğundaki tünelde de çalışmalar son aşamaya geldi. İnce işleri yapıyoruz. Kasım ayı bitmeden, kış gelmeden, yoğun kış şartları başlamadan Kızılcahamam Tüneli'ni de vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız"

"Ülkemize değer katan büyük projelerde çalışıyoruz. Bunları bir ana önce bitirip ülkemiz ekonomisine kazandırmak için bütün ekibimiz olarak canla başla çalışıyoruz"