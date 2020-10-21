Şube müdürü, mühendislik bitirirse ek göstergesi ne olur? Sınavsız mühendisliğe atanır mı?

Soru: Şube Müdürü iken ziraat fakültesini bitiren kişinin ek göstergesi ünvanı değişmeden 3600 olur mu? Unvan değişikliği sınavına girmeden mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Cevap: 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki şube müdürleri için münhasıran bir ek gösterge rakamı tespit edilmemiş olup, bu personel ekli I Sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (i) sırasındaki ek gösterge rakamlarından yararlanmaktadır. Bu sınıftaki yükseköğrenim görmüş 1. dereceli bütün memurlar gibi şube müdürleri de 2200 ek gösterge rakamından yararlanmaktadır.

3458 sayılı Kanuna göre mühendis unvanını kullanabilmek için mühendislik fakültesinden mezun olma şartı bulunmakta olup, bu unvan öğrenim durumuyla ihraz edilen bir unvandır. Mühendislik fakültesinden mezun olan herkes mühendis unvanına sahiptir. Ancak kamu personel sistemimizde memurların mali ve sosyal hakları belirlenirken kural olarak öğrenim durumuyla ihraz edilen unvan değil, memurun kadrosu esas alınmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E.2005/2, K.2007/1 sayılı Kararında, öğrenimle mühendis unvanını elde eden ancak kimyager kadrosunda görev yapan memurun ek gösterge rakamının tespitinde tahsil durumunun değil, kadro unvanının esas alınması gerektiğine karar vermiştir.

Diğer taraftan şube müdürünün mühendis kadrosuna atanması konusu 657 sayılı Kanunun 71. maddesi kapsamında sınıf değişikliğine tabi bir atamadır. Madde hükmüne göre, memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri mümkün olup, kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilmektedir. Ancak, bu atama şekline Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile sınırlama getirilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin ek 3. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca mühendis kadrosuna atanma unvan değişikliği sınavına tabi olup, kurumsal yönetmeliklerdeki düzenlemeler de bu yöndedir.

Buraya kadar, şube müdürünün mühendislik fakültesi mezunu olması halinde mühendis ek göstergesinden yararlanamayacağını ve unvan değişikliği sınavına girmeksizin mühendis kadrosuna atanamayacağını açıkladık. Peki bu durumdaki şube müdürüne mühendislik diploması nasıl bir fayda sağlayabilir? İlgili şube müdürü, kurumda açılacak bir unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olması ve mühendis kadrosuna atanması halinde bu kadroda belirli bir süre çalışma şartı aranmaksızın görevde yükselme sınavına tabi olmadan yeniden şube müdürlüğüne atanabilecek, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca mühendis ek göstergesinden yararlanabilecek, şube müdürlüğüne atama 69. madde kapsamında yapılırsa ayrıca görece daha yüksek olan mühendis zam ve tazminatlarından yararlanabilecektir. Atamanın 69. madde kapsamında yapılmaması halinde bile özel hizmet tazminatı oranı yüzde 135 yerine yüzde 155 olarak uygulanacaktır.

Görüleceği üzere sadece mühendislik fakültesinden mezun olmanın şube müdürünün mali ve sosyal haklarına etkisi olmamakla birlikte, ilgilinin unvan değişikliği sınavı yoluyla mühendis kadrosuna atanması akabinde yeniden şube müdürü olması halinde ek gösterge ile zam ve tazminatlar bakımından önemli avantajlar sağlanması söz konusu olacaktır.