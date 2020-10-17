MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen şikayetlerin çözülmesinde yaşanan sorunlarda dolayı okul yöneticilerini uyardı.

Bakanlıktan ilgili muhataplarına gönderilen mesajda:

1- Okul iklimini olumsuz etkileyecek şikayetlerin ilgili şube müdürlüklerince çözülmeye çalışılmasını

2- Çok sık şikayet alan okulların izlenmesini

3- Her CİMER başvurusunun, kişilerle ilgili değilde, okullara resmi yazılarak çözülmesi yönteminden vazgeçilmesini,

istedi.