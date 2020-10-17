MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı
|17 Ekim 2020 21:47
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen şikayetlerin çözülmesinde yaşanan sorunlarda dolayı okul yöneticilerini uyardı.
Bakanlıktan ilgili muhataplarına gönderilen mesajda:
1- Okul iklimini olumsuz etkileyecek şikayetlerin ilgili şube müdürlüklerince çözülmeye çalışılmasını
2- Çok sık şikayet alan okulların izlenmesini
3- Her CİMER başvurusunun, kişilerle ilgili değilde, okullara resmi yazılarak çözülmesi yönteminden vazgeçilmesini,
istedi.
Bakanlık, şikayetlerin iyi yönetilebilmesi ve çözüme kavuşturulmasında; okul yöneticilerinin dinleme, problem çözme, kişiler arası iletişim ikna ve tutarlılık davranışına ilişkin özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Okul yöneticisine ulaştırılan şikayetler ister küçük çaplı isterse de büyük çaplı olsun çözüm için hemen adım atılması gerektiği, çünkü çözülmeyen şikayet ve sorunların daha sonra büyüyerek çözülmesinin iyice zorlaşacak sorunlar haline geldiğine dikkat çekildi.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
17 Ekim 2020 11:40
|BİLSEM'deki öğretmenlerin %61'i yüksek lisans mezunu
16 Ekim 2020 22:59
|Bakan Selçuk açıkladı... EBA TV Anaokulu açıldı
16 Ekim 2020 16:34
|MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı
16 Ekim 2020 12:57
|Okul Aile Birliği toplantıları yapılacak mı? İşte MEB'in açıklaması
15 Ekim 2020 19:34
|MEB, unvan değişikliği sınavı yapacak
15 Ekim 2020 16:00
|Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
15 Ekim 2020 11:23
|Mesleki eğitimde 1000 okul projesi başlatıldı
15 Ekim 2020 11:14
|Ziya Selçuk'tan 'müfredat nasıl yetişecek' sorusuna cevap
14 Ekim 2020 11:34
|Yüz yüzede çözüm bekleyen sorunlar
14 Ekim 2020 07:45