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MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim paydaşlarından gelen şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı, okul yöneticilerini uyardı. MEB, bu hafta basına yansıyan iki olay özelinde, her şikayetin resmi yazıya dökülerek çözülmesi yönteminin iyi bir yöntem olmadığına dikkat çekti.
 17 Ekim 2020 21:47
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MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen şikayetlerin çözülmesinde yaşanan sorunlarda dolayı okul yöneticilerini uyardı.

Bakanlıktan ilgili muhataplarına gönderilen mesajda:
1- Okul iklimini olumsuz etkileyecek şikayetlerin ilgili şube müdürlüklerince çözülmeye çalışılmasını
2- Çok sık şikayet alan okulların izlenmesini
3- Her CİMER başvurusunun, kişilerle ilgili değilde, okullara resmi yazılarak çözülmesi yönteminden vazgeçilmesini,
istedi.

Bakanlık, şikayetlerin iyi yönetilebilmesi ve çözüme kavuşturulmasında; okul yöneticilerinin dinleme, problem çözme, kişiler arası iletişim ikna ve tutarlılık davranışına ilişkin özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Okul yöneticisine ulaştırılan şikayetler ister küçük çaplı isterse de büyük çaplı olsun çözüm için hemen adım atılması gerektiği, çünkü çözülmeyen şikayet ve sorunların daha sonra büyüyerek çözülmesinin iyice zorlaşacak sorunlar haline geldiğine dikkat çekildi.

Memurlar.Net - Özel

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