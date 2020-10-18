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'Mağara cami' tescil yolunda

Mardin'in Midyat ilçesinin Sarıkaya köyünde 650'li yıllarda yapıldığı değerlendirilen Sarıkaya Camisi'nin tescil edilmesi için çalışma başlatıldı
 18 Ekim 2020 11:54
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'Mağara cami' tescil yolunda

Mardin'in Midyat ilçesinde Anadolu'nun en eski mağara camilerinden biri olarak bilinen Sarıkaya Camisi'nin tescili için çalışma başlatıldı.

Sarıkaya Mahallesi'nde kaya oyularak 650'li yıllarda yapıldığı değerlendirilen, bazı duvar ve kolonlarında görülen ancak tam okunamayan kitabelerin yer aldığı caminin restore edilen kitabesinde Abdurrahman Bin Haddad tarafından 1199 yıl önce yapılan restorasyon ile genişletildiği bilgisi yer alıyor.

Biri aktif iki mihrabı bulunan tarihi caminin tescil edilmesi için İl Kültür ve Turizm ile Mardin Müzesi müdürlükleri tarafından çalışma yürütülüyor.

- "Tescil tamamladıktan sonra restorasyon yapılacak"

Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, Anadolu'nun bilinen en eski camilerinden biri olan Sarıkaya Camisi'nin tescil edilmesini istediklerini söyledi.

Camide bulunan kitabelerden birinde hicri 821 yazılı olduğunu dile getiren Tarkan, "Ancak buna yapı kitabesi diyemiyoruz. Çünkü yapıda daha eski kitabeler de bulunuyor. Muhtemelen bu, onarım, genişletme kitabesi olarak yazılmış. Kitabe kelime-i tevhid ile başlıyor, sonrasında Abdurrahman Bin Haddad tarafından bu mekanın genişletildiği yer alıyor." dedi.

Yapıda iki ayrı mihrap bulunduğunu dile getiren Tarkan, aktif mihrap dışında dışarıda da bir mihrabın bulunduğunu ancak zamanla tahribata uğradığını aktardı.

Tarkan, Anadolu'daki nadir kaya ibadethanelerinden biri olan caminin ibadete açık olduğunu anlatarak, "Tescil işlemleri tamamladıktan sonra restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılacak. Betonarme eklentiler kaldırıldıktan sonra konservasyon çalışmaları tamamlanacak." diye konuştu.

- "Anadolu'nun en eski yapılardan biri"

Restorasyon çalışmalarında daha eski tarihlere de ulaşabilme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Tarkan, "Sözlü tarihe göre Emeviler döneminde yapılmış bir cami. 639 yılında Hz. Ömer'in komutanlarından biri olan İyaz bin Ganem'in bölgedeki İslami fetihlerinden sonra dini yapılar yapıldı. Muhtemelen bu yapı 639 yılından sonra yapılmış, Anadolu'nun en eski yapılardan biri." ifadelerini kullandı.

- "Ecdadımızın 650'li yıllarda bu topraklarda yaşadığına ve ibadet ettiğine inanıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da caminin ibadethane olarak kullanıldığını belirterek, belirli dönemlerde genişletme çalışmaları yapıldığını öğrendiklerini aktardı.

"Bu camiye köylüler huzurla gelerek ibadetini yapıyor. Yazın serinlik, kış aylarında ise sıcak bir ortamda, huşu içerisinde ibadetimizi yaptığımız bir yer" diyen Altay, caminin ata yadigarı olduğunu belirtti.

Altay, caminin bilinirliğinin artırılması ve restore edilmesi için başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Ecdadımızın 650'li yıllarda bu topraklarda yaşadığına ve bu alanda ibadet ettiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Zeki Tuncer de caminin tescil edilmesi için çalışmalara başlanmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı
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