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Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı

Gazeteci Gürkan Hacır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 18 Ekim 2020 17:55
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Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı

Gürkan Hacır sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim.

İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum."
Memurlar.Net
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