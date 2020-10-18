Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
Gazeteci Gürkan Hacır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|18 Ekim 2020 17:55
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 ilde bazı alanlar karantinaya alındı
18 Ekim 2020 14:09
|4 ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
17 Ekim 2020 19:36
|Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi
17 Ekim 2020 19:05
|Kartal Belediye Başkanı ve eşi evde karantinaya girdi
17 Ekim 2020 17:16
|Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski
17 Ekim 2020 15:58
|Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi
15 Ekim 2020 21:12
|Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?
15 Ekim 2020 20:31
|Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
15 Ekim 2020 19:00
|Filyasyon ekipleri gece boyunca temaslıları ziyaret etti
14 Ekim 2020 22:59
|Yerli Kovid-19 aşısı üretimi görüntülendi
14 Ekim 2020 21:37