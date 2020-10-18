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Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti

Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür, dün, Kuzey Kıbrıs seçimleri üzerinden iddiaya girerek Akıncı'nın farkla kazanmaması durumunda mesleği bırakacağını söylemişti.
 18 Ekim 2020 21:11
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Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için mesleği üzerine iddiaya girmişti.

İddiaya girdiği UBP adayı Ersin Tatar ise; oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Adil Gür'ün, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" dediğini aktarmıştı.

Öztürk, dünkü köşesinde Adil Gür ile yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:

Programdan sonra kendisine dedim ki, "Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız."

Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek".

Adil Gür ise bu iddiaya karşılık henüz bir açıklama yapmadı.
Memurlar.Net
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