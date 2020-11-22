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1416 ile gidenlerden başarız olanlar, sınavsız olarak öğretim görevlisi olabilir mi?

YÖK, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve yükseköğretim kurumları adına yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek için yurt dışına gönderilen ancak bu eğitimlerini tamamlamadan yurda dönenlerin sınavsız olarak öğretim elemanı kadrolarına atamalarının yapılamayacağını belirtti.
 22 Kasım 2020 12:14
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1416 ile gidenlerden başarız olanlar, sınavsız olarak öğretim görevlisi olabilir mi?

Hatırlanacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitimini tamamlayarak yurda dönenlerin mecburi hizmet devirlerini yapacak yetkili kurumun belirlenmesi hususunda önceki yıllarda bir sorun oluşmuştu. Bu sorun, Milli Eğitim Bakanlığının yetkiyi kendi uhdesine almak istemesiyle başlamış, sonrasında Yükseköğretim Kurulunun itirazı üzerine eski usulde devam edilmesine karar verilmişti.

Bu defa, Milli Eğitim Bakanlığı üniversiteler adına yurtdışına gönderilenlerden eğitimlerini tamamlayamadan dönenlerin borçlarını hizmet karşılığı talepte bulunmaları halinde öğretim elemanı kadrolarına sınavsız atamalarının uygun olduğuna dair bu durumda bursiyeri olan üniversitelere yazı göndermiştir.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu 1416 sayılı Kanunun amacına uygun olarak doktora eğitimi gördürülmek üzere yurt dışına gönderilen ancak bu eğitimini tamamlayamadan yurda dönenlerin sınavsız olarak öğretim elemanı kadrolarına atanması bu kişilerin aynı zamanda başarısızlıkları nedeniyle ödemeleri gereken tazminattan muaf tutulması sonucunu doğuracağını ifade etmiştir.

Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulu tüm üniversitelere yazı göndererek, 1416 sayılı Kanun uyarınca tazminat ödeme durumuna düşenlerin yürürlükteki mevzuat uyarınca ancak Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen ön değerlendirme, giriş sınavı ve nihai değerlendirme aşamalarından başarılı olmaları halinde öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecekleri ifade etmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı: 82444403-299-E.68144 26.10.2020

Konu: 1416 sayılı Kanun-Mahkeme Kararlarının Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve yükseköğretim kurumları adına yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek için yurt dışına gönderilen ancak bu eğitimlerini tamamlamadan yurda dönenler tahsil masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

Ancak son zamanlarda yükseköğretim kurumlarından gelen kadro aktarma taleplerinden, 1416 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödeme yükümlülüğüne girenlerin borçlarını hizmet karşılığı ödeme talebinde bulundukları, bu taleplerin Milli Eğitim Bakanlığınca reddedilmesi üzerine dava yoluna gittikleri ve mahkeme kararlarıyla hizmet yapma taleplerinin haklı bulunması nedeniyle bu kararların uygulanması için öğretim görevlisi kadrosuna atama yapmak için yükseköğretim kurumlarının kadro aktarımı talebinde bulundukları anlaşılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının 1416 sayılı Kanun kapsamında, ancak gönderilme şartına uygun eğitimi tamamlayanları öğretim elemanı kadrosunda istihdam yükümlülükleri bulunmaktadır.

Anılan kanunun amacına uygun olarak doktora eğitimi gördürülmek üzere yurt dışına gönderilen ancak bu eğitimini tamamlayamadan yurda dönenlerin sınavsız olarak öğretim elemanı kadrolarına atanması bu kişilerin aynı zamanda başarısızlıkları nedeniyle ödemeleri gereken tazminattan muaf tutulması sonucunu doğuracaktır.

1416 sayılı Kanun kapsamında başarısız sayılanların mahkeme kararlarıyla da olsa yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına atanma imkanı bulunmamaktadır.

1416 sayılı Kanun uyarınca tazminat ödeme durumuna düşenler, yürürlükteki mevzuat uyarınca ancak Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen ön değerlendirme, giriş sınavı ve nihai değerlendirme aşamalarından başarılı olmaları halinde öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecektir.

Söz konusu mahkeme kararlarının, davaların tarafı olan Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanması gerektiğinden, bu durumda olanlar için Başkanlığımızdan atama talebinde bulunulmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Memurlar.Net - Özel

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