Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da canice öldürülmüştü. Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Davanın 24 Ocak tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail Elçi, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir" ifadesini kullandı.

SUÇU KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET

Söz konusu ifadeyle ilgili olarak Ceren'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Elçi suçlamayı reddetti. Savcılık Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İddianamede söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak dosyaya sunulan uzlaştırma raporunda tarafların uzlaşmadıkları anlatıldı. Elçi'nin uzlaşmayı kabul ettiği ancak Damar ailesinin uzlaşmayı reddettiği öğrenildi.