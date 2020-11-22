Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı
|22 Kasım 2020 18:22
|+Aa- Yazdır
Dünyanın en pahalı şehirlerinin, sırasıyla Zürih, Paris ve Hong Kong olduğu bildirildi.
The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafında hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi.
Salgının yarattığı koşullar nedeniyle Zürih ve Paris'in, Singapur ve Osaka'yı bu yıl yerinden ederek "dünyanın en pahalı şehirleri" olarak sıralandığı bildirildi.
Açıklamada, son dönemde İsviçre frankı ve avrodaki değer artışının da bu 2 şehirde hayat pahalılığını artırdığı belirtildi.
EIU endeksine göre dünyanın en pahalı ilk 3 şehri Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, bu şehirleri sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles'ın takip ettiği kaydedildi.
Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi.
İstanbul'un ise dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında bu yıl 15 basamak gerileyerek 111'inci sırada yer aldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye turizmde tatilcilere 'güven' aşıladı
22 Kasım 2020 19:18
|Online alışverişte yükselen trend devam ediyor
21 Kasım 2020 17:25
|Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor
21 Kasım 2020 17:24
|Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti
21 Kasım 2020 13:46
|Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi
21 Kasım 2020 10:25
|Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
21 Kasım 2020 01:30
|Ihlamur fiyatları altınla yarışıyor, vatandaş gramla alıyor
20 Kasım 2020 23:31
|Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor
20 Kasım 2020 14:46
|TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti
20 Kasım 2020 11:32
|Bir banka daha IBAN'sız 7/24 para transferi yapabilecek
20 Kasım 2020 10:46