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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, Kovid-19 salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi
 22 Kasım 2020 18:22
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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

Dünyanın en pahalı şehirlerinin, sırasıyla Zürih, Paris ve Hong Kong olduğu bildirildi.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafında hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi.

Salgının yarattığı koşullar nedeniyle Zürih ve Paris'in, Singapur ve Osaka'yı bu yıl yerinden ederek "dünyanın en pahalı şehirleri" olarak sıralandığı bildirildi.

Açıklamada, son dönemde İsviçre frankı ve avrodaki değer artışının da bu 2 şehirde hayat pahalılığını artırdığı belirtildi.

EIU endeksine göre dünyanın en pahalı ilk 3 şehri Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, bu şehirleri sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles'ın takip ettiği kaydedildi.

Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi.

İstanbul'un ise dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında bu yıl 15 basamak gerileyerek 111'inci sırada yer aldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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