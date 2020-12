İYİ Parti'li Filiz: Üniversiteler kişiye özel kadro ilanları veriyor

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın annesi Gülseren Başarır'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, CHP'li Başarır ve ailesine sabır diledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, hükümetin en başarısız olduğu alanlardan birinin eğitim olduğunu savunarak, 18 yıllık AK Parti iktidarında çoğunluğu eğitimci olmayan 7 bakanın görev yaptığını, müfredat ve sistemin 20 kez değiştiğini söyledi.

"Ben yaptım, oldu" anlayışıyla yazboz tahtasına çevrildiğini öne sürdüğü milli eğitim sisteminin, cumhuriyet tarihinin en başarısız dönemini yaşadığını iddia eden Sunat, "Sorun, ülkeyi yönetenlerde, milli eğitim sistemini katledenlerdedir." ifadesini kullandı.

İktidarın, üniversiteler açarak işsiz sayısındaki artışı ötelediğini ileri süren Sunat, "Genç işsizliğin yüzde 35-40'lara dayandığı ve büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu düşünüldüğünde aslında iktidar milletvekillerinin başlarını önlerine eğmeleri gerekiyor, hicap duymaları gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Üniversiteler ve öğretim üyelerinin, AK Parti iktidarı döneminde her kurum gibi değersizleştirildiğini iddia eden Sunat, iktidarın "yandaş birini rektör atamak için rektörlük şartlarını değiştirdiğini" de öne sürdü.

İYİ Partili Sunat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un TIMSS'in 2019 sonuçları hakkındaki açıklamalarını anımsatarak, "Sayın Bakan, yıllardır 4'üncü sınıfları sokarak TIMSS sınavı üzerinden yapılan ölçümleme yeteneği, veri setinin bozulması ve ortadan kalkmasına sebep teşkil etmeyecek mi? 5'inci sınıf öğrencilerimizin 4'üncü sınıf öğrencileriyle girmesi ve orta sırada yer bulması da başarı mı?" sorularını yöneltti.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını, bu görevdekilerin kadroya alınmasını isteyen Sunat, Sayıştay raporlarını referans göstererek, bu yıl 60 bin öğretmen atanması gerektiğini de belirtti.

Sunat, pandemiden önce imkan ve fırsat eşitliği yönünden adaletsizlikler bulunduğunu, bunlara, salgın sonrasında interneti ve dijital cihazı olmadığı için uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerin de eklendiğini söyledi. Sunat, "En az 6 milyon öğrenci uzaktan eğitime devam etmiyor." şeklinde konuştu.

BTK'nin 2020 Raporu'na göre, Türkiye'de, hanelerin yüzde 53'ünde sabit internet bulunmadığını ifade ederek, bu ailelerin çocuklarının eğitim için mobil internet ücreti ödeyebilmesinin mümkün olup olmadığını soran Sunat, Türkiye'nin ortalama internet hızının 3G bile olmadığını; 77 ülke arasında, çalışmak için bilgisayarı olan öğrenciler listesinde 64, internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler arasında ise 70'inci sırada olduğunu da anlattı.

- "Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler var"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, pandemiden sonra eğitime erişim ve fırsat eşitliğinde var olan sorunlara bir de uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerin eklendiğini savunarak, Milli Eğitim Bakanlığının "1,5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığı" şeklinde açıkladığı verinin gerçekte bunun 3-4 katı olduğunu, bu öğrencilerin internet, bilgisayar ve televizyon imkanına sahip bulunmadığını öne sürdü.

Uzaktan eğitimin, en çok dar gelirli vatandaşların evlatlarını vurduğunu söyleyen Örs, FATİH Projesi'ne ilişkin de "(Dünyada uygulamaya konulan en büyük ve kapsamlı eğitim projesi)nden geriye evlerimizde dolapların üstüne, çekmecelerin içine atılmış tabletler ve boşa giden milyarlar ile zenginleşen, zenginleştirilen birtakım yandaşlar kalmıştır." diye konuştu.

2019 yılında KPSS'ye giren öğretmen adaylarına yöneltilen soru sayısı ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan KPSS soru sayısının farklı olduğunu anlatan Örs, bu nedenle öğretmen adaylarının puanları arasındaki denkleştirme yapılmadığından atamalarda adaletsizlikler oluştuğunu, bu mağduriyetin yapılan atamalara ek olarak yeni bir atama daha yapılarak giderilebileceğini savundu.

İYİ Partili Örs, iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunu 400 bin kişi bulunduğunu belirterek, İİBF mezunlarının imtiyaz değil adalet ve atanabilecekleri kadroların ilan edilmesini istediklerini de bildirdi.

- "Ücretle tez, diploma projesi hazırlama ve yazım merkezleri oluşmuş"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, bazı üniversitelerin kişiye özel kadro ilanları verdikleriyle ilgili haberlerin basında yer aldığını belirterek, "Açıkça rekabet ortamı ortadan kaldırılıyor ve yetkiler kötüye kullanılıyor. Sayın YÖK Başkanı'nın üniversiteleri bu konuda yazıyla uyarması yerinde olmuştur ama adrese teslim ilanlar devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de belirli bir ücretle tez, diploma projesi hazırlama ve yazım merkezlerinin oluştuğunu, bunların internet ortamında görülebileceğini anlatan Filiz, "Demek ki jüriler de ayarlanıyor. Bunu yapanlar bedavadan unvan sahibi olacak, sonra yine bir yolunu bularak devlette bir kuruma yerleşecek ya da üniversiteye bir şekilde kapağı atıp gençlerimize ders verecek." ifadelerini kullandı.

Filiz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirme konusunda göstereceği gayretlerde destek olacaklarını bildirerek, "Sizden bir şey istiyoruz; yargı kararını uygulayın ve Andımız'ı tekrar okutun, milletimizin talebini yerine getirin." dedi.

- "Sanırsınız Türkiye, AK Parti öncesi Taş Devri'ni yaşıyordu"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, AK Parti'nin, kendisinden önceki iktidarların bir şey yapmadığı yönünde bir söylemde bulunduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Sanırsınız Türkiye, AK Parti öncesi Taş Devri'ni yaşıyordu." diyen Aydın, "Değerli AK Parti'li arkadaşlar, sizden önceki hükümetler, sizin sattıklarınızı yaptı." ifadesini kullandı.

Bazı projelerin, Hazine garantisi nedeniyle zarar ettiğini; iyi yapılamadığı için sürekli inşa halinde olan duble yollarda meydana gelen kazalarda can ve mal kayıpları yaşandığını savunan Aydın, öte yandan iktidarın basını tek sesli hale getirdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni açmak bize nasip oldu." dediğini aktaran Aydın, Erdoğan'ın siyaset yapmak için gerçekleri kapattığını iddia etti.

Aydın, şöyle devam etti:

"O zamanlar 'Patates deposu yapalım.' önerisini getiren kişi AK Parti Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dı. Üstelik öneri götürdüğü bölüm de daha önce açılan ve çökme nedeniyle güzergah değişikliğine gidilen, kullanılmayan tünelin atıl kalan bölümüydü. Ben Bakanlığa geldiğimde projeyi sahiplenip devam ettirdim ve hedef koydum; hedefimiz 2002 yılı sonunda tüneli açmaktı. AK Parti Hükümeti tüm bu projeleri kendisine mal etmek için bir süre durdurdu, şantiyeleri kapattı. Tıpkı diğer projelerde olduğu gibi, Karadeniz Sahil Yolu'nda olduğu gibi. Daha sonra çalışmalar başladı ve nihayet Bolu Tüneli 2007 yılı ocak ayında açıldı yani işi durdurarak açılışı tam iki yıl geciktirdiniz. Demek ki siz bitmek üzere olan Bolu Tüneli'ni sadece ve sadece tamamladınız."

İktidarın kendine mal ettiği Marmaray Projesi'nin kredi temini, müşavirlik ve mühendislikleriyle inşaat ön ihalesinin 57'nci Cumhuriyet Hükümeti döneminde gerçekleştirildiğini belirten Aydın, 15 Temmuz 2000 tarihinde onaylanan 41 milyar Japon yeni tutarındaki kredi anlaşmasının altında kendisinin de imzası bulunduğunu, AK Parti'nin bu projeyi tamamladığını söyledi.

Söz konusu dönemde Osman Gazi Köprüsü'nün ihalesini de gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın, İzmit Körfez Geçişi Projesi'nin 30 Kasım 2000 tarihinde basına açık olarak yapılan ihalesini, Fransa'ya tavır koyarak Ocak 2001'de iptal ettiklerini kaydetti.

Koray Aydın, "müşteri garantili yatırım" olarak nitelendirdiği projelerin iktidarın yandaşlarına kazandırmak için hayata geçirildiğini de öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın müşteri garantili yatırım düzeninin adı aslında Deli Dumrul düzenidir. Örnekler çok fazla, 15 Temmuz Çanakkale Köprüsü, bunun için Hazine günlük 45 bin araç garantisi vermiş, geçiş ücreti de KDV hariç 15 avro olmuş. On altı yıl iki ay köprüyü işletecek olan şirket köprünün parasını yaklaşık üç yılda çıkarıyor. Geriye kalan on üç yıl iki ay boyunca araç geçsin geçmesin her gün 45 bin araç geçmiş gibi köprü şirket için para basacak. Mübarek, sanki Merkez Bankası. El insaf bu parayla en az 3 tane Çanakkale Köprüsü yapılır. Az araç geçerse devlet 45 bine tamamlayacak, fazla araç geçerse de şirket fazla parayı cebine atacak. Oh, ne güzel. Böyle bir kazanma düzenini kimse başaramaz, maşallah. Sizin için de durmak yok yola devam."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise İstanbul'da 300 bin, Türkiye genelinde ise 1,5 milyon konutun deprem riski nedeniyle yenilenmesi gerektiğinin açıklandığını belirterek, Kanal İstanbul için ayrılacak kaynağın bu konutların yenilenmesi ve kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesinde kullanılmasını istedi.

- "Projeler tozlu raflarda bekliyordu"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kürsüden söz alarak, İYİ Parti'nin eğitim sistemine yönelik eleştirilerine ilişkin "Ben, sırf katsayıdan dolayı üniversiteye gidemedim; hiçbiriniz tek laf etmiyorsunuz buna. Kıbrıs'a gitmek zorunda kaldım ben." dedi.

İYİ Partili Aydın'ın, iktidara yönelik sözlerini reddettiğini de bildiren Muş, "Marmaray Abdülhamit zamanından planlanmış, Abdülhamit zamanından planlanmış; o zamana kadar yapılmamış. Biz 'Bizden önce hiçbir şey yapılmadı.' demedik. Projeler tozlu raflarda bekliyordu, Marmaray da planlanmış öncesinde. Bolu Tüneli; yüzde 38'i tamamlanmış arkadaşlar, yüzde 38'i. 92'de ihale yapılmış, 93'te inşaatı başlamış; bizim zamanımıza kadar 38'i tamamlanmış. Depremden dolayı viyadük ayaklarında dönmeler olmuş, bunlar hariç." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerlilik ve millilik konusunda eleştirilecek en son insan olduğuna da işaret eden Muş, Fransa'ya karşı İslamofobya üzerinden söylediklerinin açık ve net olduğunu vurguladı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'ta doğal gaz borusu patladığı için vatandaşların soğukta kaldığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bu konuya çözüm getirmesini talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'taki doğal gaz arızasının üç saat içinde tamir edileceğinin öngörüldüğünü, evlerdeki doğal gaz saatlerinin aktive edilmesi için şirket tarafından 47 kişilik ekibin hazır olarak tutulduğunu ve bu gece yarısına doğru tüm Uşak'ın doğal gazını vereceklerini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Uşak'taki bu sorunun çözümü için gösterilen hassasiyete teşekkür etti.

Özel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, babasının rahatsızlığı nedeniyle bütçe görüşmelerine katılamadığının kendisine iletildiğini, bu bilginin iletilmesinin Meclise karşı nezaketli bir tutum olduğunu belirterek, Saraç'a da teşekkür etti.