13 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Kırıkkale/12.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Yozgat/12.00)

3- CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 10.30)

2- TÜİK, Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşecek. Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında düzenlenecek üçlü toplantının ardından Bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İslamabad)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu mücadelesinin ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Tuzlaspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak.

(Konya/15.45/İstanbul/18.45/20.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle, federasyonun Riva'daki tesislerinde değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımını konuk edecek; G Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Kudüs/22.00)

5- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.00)

6- Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Denizli/16.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve BOTAŞ-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/15.00)

8- Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Artvin/13.00)

9- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

10- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ın tekler finalinde Kazak Alexander Bublik ile Avustralyalı Alex de Minaur karşı karşıya gelecek.

(Antalya/11.00)

11- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sona erecek.

(Doha/11.00

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