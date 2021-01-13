'Sağlıkçılarda aşı karşıtlığı yok'
|13 Ocak 2021 07:10
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Uygulama sırasında aşı olmak isteyen sağlık çalışanlarının yer aldığı listeler baz alınacak. Korona mücadelesinde ön cephede savaşan sağlık çalışanları, hem aşılama hem de aşılanma seferberliğinde yine ön saflarda yer alacak. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlıkçılarda aşı karşıtlığı eğilimlerinin olmadığını kaydetti.
Milliyet'ten Hande Atılgan'a konuşan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlık çalışanlarında aşılanma oranının yüzde 70-80'leri bulacağını öngördüğünü söyledi. Aşıyla ilgili ilaç şirketlerinin açıkladığı güvenirlik oranlarının bilimsel olmadığını vurgulayan Bulut, yayınlanacak resmi sonuçların beklenmesi gerektiğine işaret etti.
'Olumsuzluk yok'
Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş da, özellikle sendikalı olan pek çok sağlık çalışanının aşının deney aşamasında gönüllü olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş yaşanmadığını kaydetti. Durmuş, aşının dağıtımının organizasyonu için halk sağlığı birimlerinin çalışmalara başladığını belirtti. Aşı dağıtımının hastanelerin kapasitesine göre şekilleneceğini kaydeden Durmuş, yatak, sağlık çalışanı sayısı gibi kıstasların belirleyici olacağını söyledi. Aşı vurulan herkesin yarım saate kadar gözlemlenmesi gerektiğini hatırlatan Durmuş, 3. dalga ihtimali ve virüsün mutasyon geçirdiği tartışmaları sebebiyle sağlıkçıların aşılanma sürecinin ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirterek, sürenin bir haftayı bulmadan tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.
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