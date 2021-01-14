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Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara yüzde 7,33 oranında zam yapılmıştı.
 14 Ocak 2021 00:48
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Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 15 Ocak 2021 tarihli zamlı maaş bordroları yer aldı. Maaşlara yüzde 7,33 oranında zam yapılmıştı. Kamu personeli olanlar https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden zamlı maaş bordrolarını görebilirler.

Zamlı say2000 maaş bordrolarınızı, www.memurlar.net/maas/ adresindeki memurlar.net maaş robotuyla kıyaslayabilirsiniz.

Memurlar.net'teki maaş robotunda 15 günlük maaş farkları da yer almaktadır.

15 günlük maaş farkı dışında, diğer maaş kalemlerinde bir farklılık olması halinde, ebordronuzun bir örneği ve hangi maaş kaleminin farklı olduğuna dair tespitlerinizi memurlar@gmail.com'a iletmeniz halinde, uygun bulunan maillere yanıt verilmeye gayret edilecektir.
Memurlar.Net
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