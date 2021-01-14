'Devletten alınan parayla devlet kurumlarını aşağılamaya izin veremeyiz'

Sobacı, Anadolu Ajansı'na özetle şunları söyledi:

AHLAK ESASLARINI UYGULUYORUZ

"Bu basın ahlak ilkelerini biz koymadık, bizden önce koyulmuş ilkeleri işletiyoruz. Gazetelere yönelik müeyyideleri bu esaslara uygun şekilde veriyoruz. Basın İlan Kurumu'nun yetkilerinin ve aldığı kararların hukuka, Anayasa'ya aykırı olduğunu ve basın özgürlüğüne zarar verdiğini iddia etmeye başladılar. Niye şimdi böyle değerlendiriyorlar? Çünkü Basın İlan Kurumu devletin çıkarları, milletin menfaati ve vatandaşların hakları doğrultusunda karar alıyor.

GÖRMEZDEN Mİ GELECEĞİZ?

Bir gazete rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyup, "Makus talihten kaçış yok" diyerek darbe ve idam tehdidinde bulunuyor. Bir gazete Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını sarsacak şekilde ülkemizin uluslararası terörizme destek verdiği yalanını söylüyor. Bunları görmezden mi geleceğiz?

BASKI VE TALİMATLA HAREKET ETMEZ

Basın İlan Kurumu, tüm faaliyetlerini Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, ilgili yönetmelikler ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda yürütmektedir. Bunun dışında baskı ya da talimatla hareket etmez. Sayın Fahrettin Altun ile ilgili konu, Cumhuriyet gazetesinin Basın Ahlak Esasları'nı ihlal eden haberleri dolayısıyla önümüze geldi. Özel hayatın mahremiyetinin ihlali ve devlet koruması altındaki üst düzey bir yöneticinin güvenliğinin tehlikeye atılması gerekçesiyle müeyyide uyguluyoruz, kıyameti koparıyorlar. Cezanın dayanaklarından bahsetmeden meseleyi siyasete taşıyorlar.

RESMİ İLANDA AYRIM OLAMAZ

(Resmi ilanlar) Ayrımcılık yapmamız teknik olarak da mevzuat olarak da mümkün değil. Resmi ilanlar gazetelere istihkaklarına göre elektronik sistem aracılığıyla dağıtılıyor. Şunu da hatırlatmalıyım ki cezaevinde bulunan ve gazeteci olduğunu iddia eden kişilerin hiçbiri basın kartına sahip değildir."