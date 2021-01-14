Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı
|14 Ocak 2021 12:54
|+Aa- Yazdır
Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Ocak 2021 12:51
|Savcı, FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında mütalaasını sundu
14 Ocak 2021 12:15
|Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
14 Ocak 2021 12:03
|FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası
14 Ocak 2021 10:26
|Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
14 Ocak 2021 10:21
|Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
14 Ocak 2021 09:10
|Terör örgütü TKP/ML'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
13 Ocak 2021 19:20
|Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 5 kadın serbest bırakıldı
13 Ocak 2021 16:57
|Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün darbe girişimi davasında yeniden beraat kararı
13 Ocak 2021 16:55
|Tahliye edilince yurt dışına kaçan FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis
13 Ocak 2021 15:26