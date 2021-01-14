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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 14 Ocak 2021 12:54
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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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