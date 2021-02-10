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Ruh Sağlığı Derneği, intiharları önlemek için 'İMDAT' projesini başlattı

Dernek Başkanı Ömer Akgül: "Bizim her bir hayata, her cana, her bir nefese ihtiyacımız var. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Her bir vatan evladımız çok değerli"- "Her birinin var oluşuna saygı duyup, var oluşlarını sürdürmelerine destek vermek için İMDAT yani 'İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun' projesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz"
 10 Şubat 2021 12:42
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Ruh Sağlığı Derneği tarafından intihar vakalarını en aza indirmek amacıyla ortaya konulan İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun (İMDAT) projesinde çalışmalara başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, gönüllü şekilde projeye destek vermek isteyen 1800'ün üzerinde psikolog arasından 81 il için 81 gönüllü belirlendi.

Gönüllü psikologlar, uzman akademisyenler tarafından Ruh Sağlığı Derneği stüdyosunda çevrim içi verilecek eğitimlerin ardından bulundukları illerde intiharın önlenmesi ve intihara teşebbüs etme olasılığı bulunan kişilere destek verilmesi için çalışacak.

Projenin açılışı için düzenlenen çevrim içi toplantı öncesinde AA muhabirine konuşan Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu, özellikle pandemi koşulları nedeniyle bazı insanların yaşamını devam ettirme motivasyonunun azalabildiğini söyledi.

Koronavirüs ile olan tıbbi mücadelenin mutlaka psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini dile getiren Akgül, "Gençlik ve Spor Bakanlığı da projemizin Türkiye için önemli ve anlamlı olduğunu düşünerek destekleme kararı verdi." dedi.

Akgül, projenin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm meslektaşlarına müteşekkir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de seçilmiş olan 81 kişiyle, meslektaşlarımıza eğitim verecek hocalarımızla ve bakanlık yetkilileriyle bir araya gelip açılış programımızı icra edeceğiz. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günü, her ilden seçmiş olduğumuz meslektaşımıza bir yıl boyunca intihar temelli psikoloji eğitimi vereceğiz. Onlar da bu işe gönüllü olarak giriyorlar. Hiçbir beklentileri yok. Bir yıl boyunca eğitim alıp, iki yıl boyunca bulundukları illerde bu konuyla ilgili önleyici çalışmaların tamamını yapmak üzere gönüllülük taahhüdünde bulundular."

Her bir canın kıymetli olduğunun altını çizen Akgül, "Bizim her bir hayata, her cana, her bir nefese ihtiyacımız var. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Her bir vatan evladımız çok değerli. Her birinin var oluşuna saygı duyup, var oluşlarını sürdürmelerine destek vermek için İMDAT yani 'İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun' projesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İsteyenler, projenin internet sitesi olan 'imdat.ruhsagligidernegi.org'dan ayrıntılı bilgi alabilir." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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