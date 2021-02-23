HDP Kandil'in arka bahçesi

Kocaeli'nden E.D., HDP ilçe binasından İstanbul il binasına, oradan Diyarbakır'a ve son olarak Suriye'de kampa götürüldü. Gebze'deki piknikte HDP'lilerin markaja aldığı C.A., HDP İstanbul il binasına, sonra Diyarbakır'a, oradan da Kobani'ye gönderildi. S.E., İstanbul'da HDP il binasının üçüncü katında alıkonuldu. Silahlı adamlar tarafından resmen rehin alınarak Diyarbakır'a, oradan da Suriye'ye götürüldü.

Teslim olan ve sağ yakalanan örgüt mensuplarının verdiği ifadeler, Kandil'e giden yolun HDP'den geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yazı dizimizin ikinci bölümünde; şahitliklerle HDP'nin terör örgütüne adam kazandırmada oynadığı role dikkat çekeceğiz. Yeni Şafak'ın ulaştığı ifadelerde, neredeyse örgüt üyelerinin tamamının yolu, bulundukları il/ilçelerdeki HDP teşkilatları ve örgüte müzahir sözde STK'larla kesişti. Kimi zorla ya da kaçırılarak, kimi de uzun bir beyin yıkama sürecinden sonra dağa çıkarıldı.

Örgüte Kocaeli'den katılan E.D.'nin ilk durağı bir HDP ilçe binası oldu. Burada Kandil tarafından gönderilen ve "kadro" diye tabir edilen bir teröristle görüştü. Oradan Kocaeli'nin başka bir ilçesine, sonra da Marmara Bölgesi'nin örgüte eleman kazandırma merkezi gibi çalışan İstanbul il binasına ulaştı.

Çatı katına kapatılan E.D.'ye günlerce ideolojik kitaplar okutuldu, ardından Diyarbakır üzerinden Suriye'deki terör kamplarına götürüldü.

Şahin Şen