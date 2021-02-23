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Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı

Aksaray, son günlerde koronavirüs vaka sayısı artması nedeniyle turuncu listeden, kırmızı listeye geçti. Bunun üzerine polis, kent merkezindeki sosyal mesafe ve maske denetimini artırdı.
 23 Şubat 2021 16:55
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Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihleri arasında Aksaray'da vaka sayısının yüzde 108,41 olduğu belirtildi. Geçen hafta açıklanan yüzde 92 oranına göre turuncu listeden, kırmızı listeye geçilmesi üzerine polis, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimini artırdı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da, sosyal medya hesaplarından turuncu listeden, kırmızı listeye geçildiğini hatırlatarak, herkesi kurallara uymaya davet etti.

AKSARAY, NORMALLEŞMEYİ GEÇ YAŞAYACAK

Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Baz, vaka sayının artması nedeniyle Aksaray'da normalleşmenin geç başlayacağını belirtti. Baz, şunları söyledi:

''Son dönemlerde maalesef hiç istemediğimiz bir sıralamada yer almaktayız. Şehrimizde geçen hafta açıklanan vaka sayımız haftalık yüzde 92 idi. Bugün öğrendiğimiz rakam ise yüzde 108,41 oranına çıkmış durumda. Türkiye genelinde ilk 5'e doğru gidiyoruz. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum; lütfen maske, temizlik ve en önemlisi mesafeye dikkat etmemiz lazım. Özellikle bu günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve havaların ısınmasıyla hareketlenme arttı. Lütfen bu belayı başımızdan gönderene kadar, tüm kurallara uyalım ve vaka sayılarını azaltmak için çaba gösterelim. 1 Mart itibariyle kademeli bir normalleşme olacak. Biz bunu Aksaray'da maalesef biraz geç yaşayacağız. Şu anda zor durumda olan esnafımız ise, toplum kurallara uyunca onlar da rahatlayacak. Son dönemde şehrimizde mesafe kurallarına riayet edilmiyor.''

Vatandaşlardan Hayrullah Yağdı ise ''Halkımız bu salgınla 13 aydır mücadele ediyor. Ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. İnşallah bu koronavirüsten kurtuluruz ve eski hayatımıza döneriz. Şehir olarak kurallara uyalım. Devletimiz bize ne diyorsa, onu yerine getirelim. Kurallara uymayınca hemen vakalar artıyor. Milletimiz hastalanmasın. Yaşamak her zaman iyidir" diye konuştu.
DHA
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