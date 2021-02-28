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İkinci el araç alım satımına vergi yolda

Yeni kaynak arayışına giren hükümet, şimdi de ikinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan yasa taslağınınyakında TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor
 28 Şubat 2021 08:40
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İkinci el araç alım satımına vergi yolda

Büyüyen bütçe açığına çözüm bulmak için yeni kaynak arayışlarına giren hükümet, çareyi ikinci el araç satışlarında buldu.

Sözcü Gazetesi'nden Taylan Büyükşahin'in haberine göre; ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak. Önerinin yasalaşması halinde, iğneden ipliğe vergi yükü altında ezilen vatandaşın omuzlarına bir ek yük daha binecek. 2020'de 6 milyon adet civarında ikinci el araç satıldığı düşünüldüğünde, milyarlarca liralık vergi toplanacak.

Meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5" ifadelerine yer verildi.

PAZAR HAREKETLENİYOR

İkinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, "100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak. Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var" dedi.

"Satıştaki karlar vergilendirilmeli"

Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı ve yazarımız Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük karlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, "Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen karları vergilendirmek ana hedef olmalı" dedi.
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