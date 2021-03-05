İkinci el otomobilde 'kontrollü normalleşme' umudu

İkinci el otomotiv pazarında yaşanan durgunluk 'kontrollü normalleşme' ile yerini umuda bıraktı. Sektör temsilcileri satışlarda hareketliliğin Mart ayında kendisini göstermesini bekliyor.

Tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmesinin kısa vadede pozitif etki yaratmasını beklediklerini söyleyen DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "İkinci el otomobil pazarında özellikle Kasım 2020 itibarıyla başlayan durgunluğun devam ettiğini ve 2021 yılının ilk iki ayında hem alıcı hem satıcı kanadında daha kontrollü bir pazar oluştuğunu söyleyebiliriz. Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarının özellikle kurumsal noktalarda dengeye gelmiş olmasıyla birlikte bir miktar hareketlilik gözlemleniyordu. Buna paralel pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmiş olması da kısa vadede pozitif etki yaratacaktır" dedi.

"FİYATLARIN ARTMASINI BEKLEMİYORUZ"

Durgun geçen 3,5 ayın stok yükünün devam ettiğini belirten Gündoğan, "Olası bir talep artışı ile en azından Mart ayı içerisinde fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket olacağını öngörmüyoruz. Ancak talep artışına paralel, yeni araç bulunabilirliğinde bir sorun oluşur veya kurlarda yukarı yönlü hareket devam ederse fiyatlara yansımasını görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"SIFIR OTOMOBİL PAZARI FİYATLARI ETKİLER"

Sıfır araç pazarındaki tedarik veya fiyat düzeltmelerinin etkisini ikinci elde direkt olarak hissettiklerini söyleyen Gündoğan, "Yeni araç tedarikinde üretim kısıtlarına bağlı olarak 2020 yılına benzer bir sorun yaşanırsa ikinci el otomobil pazarındaki artış seyri ivmelenecektir. Bu durumda olası sorunun boyutuna ve pazara etkisine bağlı olarak arz-talep dengesi nedeniyle fiyatlarda artış olması söz konusu olabilir" dedi.

"YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Tedbirlerin kısmen hafifletilmesiyle birlikte satışlarda Şubat ayına göre yüzde 40'lık bir artış beklediklerini söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Yaz aylarının yaklaşması, önümüzdeki aylarda bayram dönemine girilmesi birçok şehirde hafta sonu kısıtlamasının gevşetilmesi vesilesiyle beraber tüketicinin durağan pozisyondan aktif hale geleceğini düşünüyoruz. Bu birkaç günde de bunu gözlemleme fırsatımız oldu" değerlendimesinde bulundu.

"FİYATLAR ARTIK DÜŞMEZ"

Otomobil fiyatlarıyla ilgili bir artış beklemediklerini belirten Karakaş, "Ancak fiyatlar artık düşme eğiliminden durağan pozisyona geçer. Ve bu seviyeler artık dip diyebiliriz. Bu anlamda tüketici bu rakamları fırsat olarak değerlendirecektir. İkinci el de 3 aylık durağan süreçte fiyat anlamında tüketicinin istediği fiyatlarda dengelendi diyebiliriz" dedi.

"YETERİNCE SATILIK ARAÇ VAR"

Çip krizi gibi sıfır otomobil sektörünü etkileyecek durumların kısa vadede ikinci ele etki etmeyeceğine vurgu yapan Karakaş, "Şuan ikinci elde 600 bin satılık 100 bin acil satılık araç var. Arz problemi yok ve yeterince araç var. Çip krizi sıfırda belli markalarda sorun yarattı. Bu sıkıntı Haziran'dan sonra çözülecek gibi, bu tarihe kadar yeterince ikinci el satılık aracımız var. Kimse araç bulamam korkusu yaşamasın. Fiyatlar doğal olarak talep artarsa artacaktır ama biz süratli bir artış beklemiyoruz." dedi.

"FİYATLAR DİP NOKTASINDA"

İkinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 düştüğünü belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Salgın sebebiyle alınan kısıtlama kararlarından dolayı geçen yıl mart ve nisan aylarında yaşanan tablonun benzerini Kasım, Aralık ve Ocak aylarında da yaşadık. İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü. Benzer şekilde geçen yılın Mayıs ayında olduğu gibi şimdi de ikinci el araç satın almak isteyenler için fırsatlar var. Doların 7 TL'nin altına düşmeyeceğini varsayarsak fiyatların şu anda dip noktasında olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şu an yaşanan tablonun çok benzerinin geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında da yaşandığını hatırlatan Ayyıldız, "Geçen yıl Haziran ayında ikinci el otomobil satışlarında aylık bazda rekor kırılmıştı. Tabi burada kredi teşviklerinin de etkisiyle ertelenen talep yeniden oluşmuştu. Her zaman söylediğimiz gibi otomobil fiyatlarından daha çok, tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşması talebi yeniden canlandıracaktır. Bu anlamda kredilerin erişilebilir olmasını önemli görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ EL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR"

Ayyıldız, "Sıfır araç tedariğinde oluşabilecek sorunlar sıfır araçların fiyatlarında yükselmeye yol açabilir. Yaz döneminin yaklaşması ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün de etkisiyle ikinci elde fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Ayyıldız, spekülatif fiyat artışları son bulması ve fiyatların dengelenmesi nedeniyle bu dönemin araç almak için doğru zaman olduğunu belirtti.