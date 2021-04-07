1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
 07 Nisan 2021 21:32
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.203 olarak açıklandı.

Test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
82 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06		 Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26		 Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49
Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51		 Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01
Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40		 Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
25 Mart 2021 22:23
BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı
25 Mart 2021 21:27		 Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
25 Mart 2021 20:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:33 - Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi23:28 - Osmanlı mirası 300 yıllık çeşme kaldırım altında kaldı23:26 - Havalar ısındı, ikinci el otomobil satışında hareketlilik başladı23:22 - 'Hastalığı evinde geçirenler, evcil hayvanlarından uzak durmalı'23:20 - Tavuk çiftliğinin yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler23:13 - Şifa deposu zahter, mahallenin geçim kaynağı haline geldi
23:12 - İnternet üzerinden hayvan satışına tepkiler büyüyor23:05 - Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam Trakya'dan giriş yapacak22:46 - Ankara Büyükşehir'den Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı22:39 - CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katıldı! İşte ilk sözleri22:26 - Şehit askerlerimizin ailesine şehadet haberi ulaştı22:22 - MSB acı haberi duyurdu: 2 silah arkadaşımız şehit oldu
22:10 - Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Şiddetle kınıyoruz21:55 - YÖK, eski rektöre aylıktan kesme cezası verdi21:43 - Salgın, konutlarda elektrik tüketiminde rekor getirdi21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor
21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeval 2
yılmaz vural 4
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 5
telekinezi 1
Kahvaltı 1
nicedir 2
sekresyon 1
pelikan 1
Hacegan 1
marfan sendromu 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam